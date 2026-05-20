כיכר השבת
"עדכון משימה קריטי"

"נאס"א, יש לכם טעות": ילד בן 8 הפתיע את סוכנות החלל המוכרת

ילד בן 8, חובב חלל, זיהה טעות כתיב באתר נאס"א | הסוכנות הגיבה בהומור וההתכתבות הפכה לוויראלית ברשתות החברתיות (מעניין)

אסטרונאוט מתאמן לקראת יציאה לחלל, אילוסטרציה (צילום: Anil Menon)

ילד בן שמונה, חובב חלל מושבע, הצליח לעורר אהדה ברשתות החברתיות לאחר שזיהה טעות כתיב באתר הרשמי של סוכנות החלל האמריקנית נאס"א.

אביו, שמפרסם ברשת X תחת השם מוסראט עלי, פנה בהומור לסוכנות וכתב: "הבן שלי בן ה-8 בדיוק מצא טעות כתיב באתר שלכם. הוא מתעקש שמדובר ב'עדכון משימה קריטי'".

בנאס"א מיהרו להצטרף לבדיחה והשיבו: "אופס. תודה שהסבתם את תשומת ליבנו. אנחנו בדרך להחזיר את האות החסרה".

האב סיפר לאחר מכן כי בנו "יהיה מאושר לקרוא את התגובה", משום שהוא "אובססיבי לשיגורי טילים" וחולם להפוך בעתיד לאסטרונאוט. לדבריו, הוא כבר מדמיין כיצד בנו יספר על כך לכל חבריו לכיתה.

ההתכתבות הפכה במהירות לוויראלית, וגולשים רבים שיבחו את חדות העין של הילד. אחד מהם כתב: "הגיבור בן השמונה ראוי לסיכת זהב". גולש נוסף הוסיף: "היום הוא מתקן שגיאות כתיב, מחר אולי ינהל מושבות במאדים".

