מדהים: אסטרונאוט תיעד מחזה יוצא דופן שנצפה מתחנת החלל

תיעוד חריג שפרסמה לאחרונה נאס״א מציג עצם בוער החודר לאטמוספירת כדור הארץ כפי שנצפה מתחנת החלל הבינלאומית ISS.

בסרטון נראה כדור אש זוהר המשאיר אחריו שובל ארוך, ובהמשך מתפצל למספר חלקים קטנים.

האסטרונאוט כריס ויליאמס, שתיעד את המראה, סיפר כי הבחין בעצם בזמן שישב בחלון התצפית של התחנה וניסה לאתר את חללית האספקה הרוסית פרוגרס MS-34 שהתקרבה למתחם.

לדבריו, "בזמן שעברנו מעל מערב אפריקה ראיתי עצם בהיר ישירות מתחתינו חוצה את האטמוספירה העליונה. ראיתי את הזנב שלו גדל ואז מתפצל למטר של חלקים קטנים יותר. אני חושב שזה היה כנראה חלק מפסולת חלל או לוויין שהתפרק בזמן הכניסה לאטמוספירה. זה היה מופע אור מרהיב".

בנאס״א הבהירו מאוחר יותר כי לא מדובר בחללית האספקה עצמה, שנחתה כמתוכנן בתחנת החלל, אלא ייתכן שמדובר בשלב של הטיל ששיגר אותה, בלוויין שהתפרק או בפסולת חלל אחרת. עוד נמסר כי קיימת אפשרות שמדובר בכלל בחומר מטאורי שנשרף בעת כניסתו לאטמוספירה.

לפי תוכנית פסולת החלל של נאס״א, רוב פסולת החלל הגדולה מורכבת משברי לוויינים וטילים שהתפרקו. מרביתם מקיפים את כדור הארץ במהירות של כ-25 אלף קילומטרים בשעה ובגובה של עד 2,000 קילומטר מעל פני הקרקע.