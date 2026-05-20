כיכר השבת
חודר לאטמוספירה

מדהים: אסטרונאוט תיעד מחזה יוצא דופן שנצפה מתחנת החלל

אסטרונאוט בתחנת החלל תיעד עצם בוער החודר לאטמוספירה מעל אפריקה | נאס"א: ככל הנראה מדובר בפסולת חלל או לוויין שהתפרק בכניסה לאטמוספירה (מעניין)

1תגובות
התיעוד יוצא הדופן מתחנת החלל
התיעוד יוצא הדופן מתחנת החלל| צילום: צילום: astro_chrisw

תיעוד חריג שפרסמה לאחרונה נאס״א מציג עצם בוער החודר לאטמוספירת כדור הארץ כפי שנצפה מתחנת החלל הבינלאומית ISS.

בסרטון נראה כדור אש זוהר המשאיר אחריו שובל ארוך, ובהמשך מתפצל למספר חלקים קטנים.

האסטרונאוט כריס ויליאמס, שתיעד את המראה, סיפר כי הבחין בעצם בזמן שישב בחלון התצפית של התחנה וניסה לאתר את חללית האספקה הרוסית פרוגרס MS-34 שהתקרבה למתחם.

לדבריו, "בזמן שעברנו מעל מערב אפריקה ראיתי עצם בהיר ישירות מתחתינו חוצה את האטמוספירה העליונה. ראיתי את הזנב שלו גדל ואז מתפצל למטר של חלקים קטנים יותר. אני חושב שזה היה כנראה חלק מפסולת חלל או לוויין שהתפרק בזמן הכניסה לאטמוספירה. זה היה מופע אור מרהיב".

בנאס״א הבהירו מאוחר יותר כי לא מדובר בחללית האספקה עצמה, שנחתה כמתוכנן בתחנת החלל, אלא ייתכן שמדובר בשלב של הטיל ששיגר אותה, בלוויין שהתפרק או בפסולת חלל אחרת. עוד נמסר כי קיימת אפשרות שמדובר בכלל בחומר מטאורי שנשרף בעת כניסתו לאטמוספירה.

לפי תוכנית פסולת החלל של נאס״א, רוב פסולת החלל הגדולה מורכבת משברי לוויינים וטילים שהתפרקו. מרביתם מקיפים את כדור הארץ במהירות של כ-25 אלף קילומטרים בשעה ובגובה של עד 2,000 קילומטר מעל פני הקרקע.

תיעודסרטון ויראליחללנאס"אאסטרונאוט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כנראה טיל בליסטי מתפצל
חחח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר