רגע אייקוני אחד בכנסת שבר את הרשת והביא לזימונו של איש כיכר השבת לכל אולפני התקשורת | מגיש תוכנית החדשות הלא חשובות בראיון על מאחורי הקלעים של הרגע | האם במקום מרדכי היהודי היה צריך לקרוא לנתניהו המן? | וגם, התוכניות המטורפות שקורות בכיכר השבת (דבר ראשון)
איך מילד שקיבל עונשים על כך שהצחיק את הכיתה, הפך אורי צייטלין לסאטיריקן שמקבל כסף מהישיבות על הופעות סטנדאפ | למה גס זה לא מצחיק ועל מה הוא לא יצחק | איך מתמודדים עם תקיעות ועם הומור שלא עובד ומה עושים כשצריך להסביר בדיחה | וגם על תוכנית הפאנצמרים שתעלה בכיכר השבת
תוכנית טרום פורים באולפן: סטנדאפיסט, תחקירן, יוצר תוכן וגם כוכב העל ששבר את הרשת 'יוסי עבדו' | הקומיקאי החרדי על הרגע בו הבין שבמקום עונש על בדיחה, הוא אמור לקבל תשלום | חדשות הזויות מהעולם וידיעות מקוממות מהארץ | על מה המותר ועל מה אסור לצחוק | וגם אייטם חשוב על הצעד שאפשר לעשות כדי למנוע את תאונות האופנוע הקטלניות במגזר (דבר ראשון)