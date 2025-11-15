תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה אתכם אל אחורי החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע פאנל מקיף עם עו"ד ארז מלול - ח"כ מטעם ש"ס לשעבר, היועץ האסטרטגי אבינועם קוטשר המילואימניק סא"ל במיל' ומקים תנועת 'אל הדגל' אלי מאירי ואיש התקשורת אלי דן.

במסגרת הפאנל דנו על ההסתדרות, האם פרשיית השחיתות האחרונה מראה לנו מציאות רקובע וגרועה מן השורש? ישנה ביקורת רבה על בירוקרטיה, עסקנות והשפעה שלילית על יוקר המחיה ואת זה צריך לעשות, השאלה האם וועדי העובדים באמת דואגים לעובדים או שמא רק מונעים את התקדמות המשק.

עוד עלתה סוגיית חוק הגיוס, אחרי הראיון של ח"כ מרגי מש"ס בנוגע להחלטות בחוק הגיוס צריך לשאול מה באמת חושבים ומי באמת מחליט, הרבנים או הפוליטיקאים שחלילה משתמשים בהם. וגם, במידה ולא יהיה חוק גיוס מה התרחישים. מה הכי גרוע ומה הדבר הכי טוב שיכול לקרות?

עוד בתוכנית ראיון חוץ מקיף על נושא הסכרת עם ד"ר אהובה ספיץ ראש החוג לסיעוד במרכז האקדמי לב אתו העמקנו על סכרת במגזר החרדי, דרכי מניעה והתמודדות נכונה.

ולסיום, פינת 'לפאצ'און' עם יוסי חיים מימון בה לקחנו את כל החדשות הכי רציניות של השבוע והוספנו להם פאנץ' משעשע ומצחיק. אל תפספסו!