איבדה בלמים

תיעוד מטורף: הרכב התעופף באוויר והשליך את הנהגת אל הבריכה

תיעוד קיצוני מראה את הרגעים בהם רכב התנגש בקיר בחצר בית פרטי בארה"ב, המריא באוויר והשליך את הנהגת לבריכה | הבעלים של הבית סיפר כי שמע רעש חזק שנשמע "כמו רכבת משא" | הנהגת חולצה כשהיא במצב רפואי טוב (בעולם)

רגעי ההתנגשות (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)

צילומי מצלמת אבטחה תיעדו את הרגעים בהם רכב התנגש בקיר בחצר בית פרטי בדרום נבדה שבארה"ב, המריא באוויר והשליך את הנהגת לבריכה.

האירוע התרחש בשעות הלילה של ה־15 בדצמבר בעיר לאקלין. לפי המשטרה, הנהגת נחשדה בנהיגה מואצת רגעים לפני שהחלה לפספס את הבלמים, התנגשה בקיר הבטון ופרצה דרכו.

הצילומים מראים את הרכב הלבן מתרומם באוויר בחשכה, פוגע בגג בית הבריכה שבחצר ונוחת בקצה הבריכה שבחצר הבית.

הנהגת נפלטה מהרכב ונמצאה צפה בבריכה לאחר ההתנגשות. הבעלים של הבית, קלטיס ריד, סיפר ל־FOX 5 כי שמע רעש חזק שנשמע "כמו רכבת משא" ויצא במהרה החוצה, שם גילה את חצרו הרוסה ואת האישה צפה בבריכה.

ריד יחד עם אנשים נוספים משכו אותה מהמים. כעבור כ־15 דקות היא כבר הייתה במצב רפואי טוב, והועברה לחקירה משטרתית.

ריד נאלץ לקרוא לגרר עם מנוף כדי להוציא את הרכב מהחצר. הוא ציין כי עלויות התיקון עשויות להגיע לכמעט 300,000 דולר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

