שוק הבקר העולמי חווה בשנת 2025 גל עליות חסר תקדים, כשההיצע המצטמצם דוחף את המחירים לרמות שטרם נראו. בארצות הברית, מחיר קילוגרם בשר טחון הגיע בנובמבר לשיא של כ-6.5 דולר, כמעט פי ארבעה ממחירו לפני שלוש שנים בלבד. באירלנד טיפס מחיר הבשר ב-24% בשנה האחרונה, ובמדינות נוספות ברחבי העולם נרשמת מגמה דומה.

הגורם המרכזי לעליות הוא הירידה הדרמטית בגודל העדרים. על פי נתוני משרד החקלאות האמריקאי, עדר הבקר בארה״ב צנח ל-86.7 מיליון ראש בלבד - הרמה הנמוכה ביותר מאז 1951 - והמספר ממשיך לרדת זו השנה השישית ברציפות. גם שיעור ההמלטות החדשות ירד לשפל היסטורי, לאחר שבצורת מתמשכת אילצה חקלאים רבים לצמצם או למכור עדרים שלמים.

חוקרים ממכון קֶם סי גארדנר ביוטה הסבירו כי “הירידה בהיצע, הביקוש הגבוה והעלייה המתמשכת בעלויות הייצור הם שילוב מושלם שמוביל את המחירים לשיאים חדשים. בעוד שמגדלי הבקר נהנים מהמחירים הגבוהים בטווח הקצר, העלויות הכרוכות בבניית עדרים מחדש גבוהות במיוחד”.

ברזיל נכנסת לשלב התאוששות - והשוק העולמי עלול להיפגע

מגמת המחסור צפויה להחריף עוד יותר בשנה הקרובה. בברזיל - יצואנית הבקר הגדולה בעולם - נכנסים החקלאים לשלב התאוששות שבו הם מחזיקים את העדרים מהשוק כדי לאפשר התרבות. לפי תחזית הבנק רָאבּוֹבַּנְק, התפוקה הברזילאית תרד ב-5% עד 6% בשנת 2026, אף שצפויה עדיין רמת יצוא שיא של 4.4 מיליון טון.

“2026 תהיה שנה מכריעה, מאחר שכל המדינות המרכזיות בתחום יימצאו בשלב התאוששות של העדרים,” אמר גאלו, יועץ עצמאי לענף המשקים בברזיל.

קנדה וארה״ב נערכות להתייקרויות נוספות

בקנדה, חוקרים מאוניברסיטת דלהאוזי מעריכים עלייה של 5%–7% במחירי הבשר ב-2026, כחלק מעלייה כוללת של 4%–6% ביוקר המזון. “לא נראה שהמחירים יתייצבו לפני אמצע 2027, אם לא יינקטו צעדים משמעותיים”, ציין סילבן שארלבואה, ראש המעבדה לניתוח תעשיית המזון באוניברסיטה.

גם בארה״ב התחזיות מדאיגות: משרד החקלאות האמריקאי צופה שמחירי הבקר והעגלים יעלו ב-11.6% בשנת 2025 כולה, בעוד שערי השוק של בעלי החיים עלו בשיעור של 26.5% באוגוסט לעומת השנה הקודמת. התפוקה הכוללת צפויה לרדת כמעט ב-2% ל-26.6 מיליארד פאונד, בשל מחסור בעגלים פוטנציאליים לגידול.

ומה קורה בישראל?

ישראל אינה מנותקת מהמגמות הללו - למעשה, היא מהמושפעות ביותר, משום שכמעט כל הבשר הטרי (ובעיקר הבשר הכשר) מיובא. כ-70% מהבקר הכשר בישראל מגיע ממדינות בדרום אמריקה, ובראשן ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי, שכל אחת מהן כבר מדווחת על ירידה בהיקפי השחיטה והיצוא. כאשר המחירים בעולם מזנקים, עלויות היבוא לישראל עולות בהתאם, ומתווספים לכך גם עלויות השחיטה הכשרה, הפיקוח, ההובלה הימית והמיסוי.

בנוסף, השחיטה הכשרה עצמה מגבירה את המורכבות: היא דורשת משגיחים ושוחטים מוסמכים מהארץ, דבר שמצמצם את מספר המפעלים שיכולים לספק לשוק הישראלי. כאשר מדינות כמו ברזיל או ארגנטינה מקטינות את היקפי ההפקה, הקצאת הבשר הכשר מקבלת קדימות נמוכה יותר לשווקים מקומיים או אירופיים.

כבר כיום מדווחים יבואנים בישראל כי מחירי הבשר הקפוא זינקו בכ-25% במהלך 2025, והצפי הוא להמשך עליות גם במחצית הראשונה של 2026 - במיוחד בבקר טרי וכשר מהזן המקומי המשובח. במקביל, משרדי הממשלה בוחנים הרחבת יבוא ממדינות חדשות (כגון אוסטרליה או גואטמלה), אך ההסכמות בענייני כשרות ולוגיסטיקה עדיין רחוקות מיישום.

בינתיים, הצרכנים ברחבי העולם מרגישים היטב את הפגיעה בכיסם - ולא נראה שבקרוב הם יוכלו ליהנות מנתחי הסינטה במחיר שהכירו בעבר.