מנגלה מהמרכז: הרופא שסימם את בנותיו | וסגירת המעגל המרגשת

אחת הפרשיות החמורות ביותר שנתקלה בהן המשטרה כך מגדיר הרב אשר מלמד, מנכ"ל ומייסד המרכז הישראלי למוגנות, את תיק "האבא הרופא" – תיק מזעזע לא רק בגלל חומרת המעשים, אלא בגלל המעמד של הפוגע. אדם שאמור היה להיות דמות של אמון וריפוי, התגלה כמי שהשליט טרור ואכזריות בתוך ביתו שלו.

בראיון למשה מנס במסגרת התוכנית דבר ראשון מתאר הרב מלמד את השתלשלות הסיפור.

הסוד שיצא מהכיתה

הסיפור החל כאשר תלמידה בת 14 פתחה את ליבה בפני מורה בצוות החינוכי. הדיווח הראשוני הוביל למעצר קצר של האב, אך הבת, שהייתה תחת אימה כבדה, סירבה לדבר והתיק נסגר. השנים חלפו, והתופת נמשכה. "לקראת גיל 18 הבת התחננה למורה שתעזור לה לצאת מהבית, אבל היא עדיין פחדה להתלונן", משחזר הרב מלמד בראיון למשה מנס.

הפריצה הגיעה בזכות מהלך יצירתי של הרב מלמד: צו הרחקה. "כשהשופט ראה את התצהיר, הוא הבין שלא מדובר במקרה רגיל והורה למשטרה לפתוח בחקירה מיידית".

"הוא איים עליי כמו עבריין מהעולם התחתון"

במוצאי שבת אחד, קיבל הרב מלמד שיחת טלפון ששינתה את פני החקירה. על הקו היה האבא הרופא, שהטיח בו איומים קשים. "הוא איים עליי כמו אחרון העבריינים", מספר מלמד. "השתמשתי בזה כדי לשכנע את הבת: אמרתי לו – אבא שלך כל כך מסוכן שהוא מעז לאיים על קצין משטרה לשעבר. זה מה שסדק את חומת השתיקה".

הבת, שביקשה בתחילה לדבר רק רבע שעה, נשארה בחדר החקירות 9 שעות רצופות. העדות הובילה להרשעה ב-17 סעיפי אינוס בנסיבות מחמירות. התברר כי האב ניצל את סמכותו הרפואית וסימם את בנותיו בתרופות פסיכיאטריות כדי להקל על הפגיעה בהן.

הנתון המבהיל: כל ילד חמישי נפגע

בתשובה לשאלה הקשה מכולן – איך אפשר לסמוך על אנשי חינוך ודמויות סמכות – הרב מלמד נחרץ: "הפתרון הוא מוגנות ומתן כלים". לדבריו, הסטטיסטיקה מראה כי בכל כיתה ממוצעת ישנם חמישה ילדים שנפגעים.

"הרבנים הם לא הבעיה, הם הפתרון", הוא מדגיש ומציין לטובה את רשת "בני יוסף" וקהילות חסידיות כמו גור, שהחלו להטמיע תוכניות הכשרה והדרכה לצוותים החינוכיים. המרכז מפעיל קו חם (1700-708-484) הזמין 24 שעות ביממה, ומעניק מעטפת הוליסטית לא רק לנפגע, אלא למשפחה כולה שמתפרקת בעקבות הגילוי.

סגירת המעגל: מהחורבן אל החופה

למרות הזוועות, הראיון מסתיים בנקודה של אור ותקווה. הבת, שעברה את המסע המפרך מול בתי המשפט, מצאה בסופו של דבר את נחמתה. היא נישאה לבנו של המורה שליוותה אותה לאורך כל הדרך. במכתב ששלחה למרכז למוגנות כתבה: "הוכחתם לי שגם ממקום של חורבן אפשר לצמוח".