"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
אב ירה למוות בבתו בעקבות ויכוח על טראמפ - ומכות בפרלמנט הטורקי | צפו
גל מעצרים: ארבעה בחורי ישיבה נעצרו בתוך יממה | סדרת ניסויים במערכת "קלע דוד" הסיתמה בהצלחה |הגדוד הסדיר החרדי הראשון "יונתן" השלים תרגיל בגולן |שתי עובדות מעבדה נספו הבוקר באשדוד |במהלך הלילה - ירי ורימוני הלם בתוך ישיבת גרודנא בבאר יעקב |ג'יימס דאגלס ירה למוות בביתו במהלך וויכוח פוליטי על טראמפ | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
