"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום • צפו
האדמו"ר הותקף אבל ביקש לא להחזיר | שוטרים מפרקים מפגינים פרו פלסטינים • צפו
ארבעה מחבלים בהם בנו של מייסד החמאס חוסלו | לפיד מאשים את נתניהו בזיוף פרוטוקולים | קבוצות קיצוניים תקפו את רכבו של האדמו"ר מקרלין | לראשונה; ח"כ מצטרפת למחאות צו 9 | למעלה מ-20 מחבלים נעצרו במהלך הלילה באיו"ש | נשיא המדינה ביקר בסידני - והמחאות עלו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
