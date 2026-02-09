כותרות היום • צפו האדמו"ר הותקף אבל ביקש לא להחזיר | שוטרים מפרקים מפגינים פרו פלסטינים • צפו ארבעה מחבלים בהם בנו של מייסד החמאס חוסלו | לפיד מאשים את נתניהו בזיוף פרוטוקולים | קבוצות קיצוניים תקפו את רכבו של האדמו"ר מקרלין | לראשונה; ח"כ מצטרפת למחאות צו 9 | למעלה מ-20 מחבלים נעצרו במהלך הלילה באיו"ש | נשיא המדינה ביקר בסידני - והמחאות עלו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:28