ארבעה מחבלים יצאו ממנהרה ברפיח, ירו על לוחמי צה״ל וחוסלו

פעילות כוחות חטיבה 7 בדרום רצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת פעילות כוחות צה״ל לטיהור המרחב ממחבלים ותשתיות טרור, כוחות צה״ל זיהו הבוקר (שני) ארבעה מחבלים נוספים שיצאו מפיר במרחב התוואי התת קרקעי במזרח רפיח.

המחבלים פתחו באש לעבר לוחמי צה"ל חטיבה 7, שהשיבו באש וחיסלו את ארבעת המחבלים. כוחות צה״ל ממשיכים לפעול במרחב לאיתור וחיסול כלל המחבלים שנותרו בתוואי. מדובר צה"ל נמסר: "מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל רואה זאת בחומרה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

כזכור, כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו אתמול (ראשון) מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים וחיסלו אחד מהם על מנת להסיר את האיום.