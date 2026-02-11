בחלק הראשון של התוכנית אירחנו את עידו קינן, עיתונאי טכנולוגיה ומגיש הפודקאסט "סייבר סייבר", כדי להבין אחת ולתמיד: מה הסיפור עם סגירת רשתות דור 2 ודור 3 (2G/3G)? האם מדובר במהלך שנועד רק למכור לנו מכשירים חדשים, או שיש כאן צורך קיומי?

"זה לא רק פוליטיקה או כסף, זו החלטה טכנולוגית הכרחית", הסביר קינן. הוא דימה את המצב לעומס תנועה אווירי: התדרים הם משאב מוגבל. כיום, לא רק בני אדם גולשים, אלא גם "האינטרנט של הדברים" (IoT) - המכונית שלכם, הדוד החכם והשעון - כולם צריכים מקום על הפס. כדי לפנות מקום לדור 4 ו-5 המהירים והיעילים, חייבים "להרוג" את הטכנולוגיות הישנות בנות ה-30 שנה.

אבל איך זה ישפיע עלינו? קינן מזהיר כי השינוי יהיה הדרגתי אך כואב למי שלא יתקדם. עד סוף 2028 הרשתות הישנות יושבתו לחלוטין. בדרך לשם, בעלי מכשירים ישנים (כולל טלפונים כשרים מדורות קודמים) יחוו ירידה משמעותית בקליטה, במיוחד בתוך מבנים, ואיכות שיחה ירודה.

הסכנה האמיתית: ביטחון ואבטחה מעבר לאי-נוחות, קינן הציף שתי נקודות קריטיות שחייבים להכיר:

הודעות חירום: במכשירים ישנים, קבלת התראות פיקוד העורף בזמן אמת (כמו במלחמה האחרונה) עלולה להשתבש או לא להגיע כלל. פריצות בנקאיות: רשת ה-SMS (מסרונים) היא פרוצה ולא מוצפנת. האקרים יכולים "ליירט" הודעות אימות מהבנק בקלות יחסית. המעבר לאפליקציות ורשתות מתקדמות הוא קריטי לאבטחת המידע האישי שלכם.

"לדעת את השפה של השכונה": בחור הישיבה שמשדר לערבים

בחלק השני של התוכנית, עברנו מעולם התדרים לעולם התרבות. באולפן התארח משה אריה, בן 23, שהוא תופעה בפני עצמה: מגיש את "אחבר כיכר" (חדשות בערבית) ואת הפודקאסט "הבודקאסט", ודובר ערבית על בוריה ברמת להג ושפת רחוב.

איך בחור ישיבה מגיע לרמה כזו? אריה סיפר על "אובססיה חיובית" שהחלה בגיל 16. "הבנתי שאנחנו חיים בקונספציה", הוא מספר לגוטהלף. "אנחנו רואים את הערבי בארומה או בסופר, הכל נחמד, אבל אנחנו לא מבינים מה נאמר מאחורי הגב, מה האידיאולוגיה".

התקרית בשער שכם אחד הרגעים המרתקים בראיון היה כשמשה תיאר כיצד היה "מתחפש" כדי ללמוד. "הייתי לובש קפוצ'ון, הולך לשער שכם, קונה עיתון פלסטיני ויושב לקרוא". באחת הפעמים, לוחם מג"ב עצר אותו לבדיקה כחשוד. "הוא רואה בחור שנראה כמו מקומי, קורא עיתון אל-קודס. כשהוצאתי תעודת זהות כחולה עם השם 'משה אריה', הוא היה בהלם. הוא שאל: 'מה אתה עושה עם זה?'. אמרתי לו: 'אני רוצה ללמוד את השפה, אני רוצה להבין'".

מטרת העל: לשבור את המסכים בתוכניות שלו ב'כיכר', משה אריה לא רק מביא את הקולות מהמגזר הערבי לציבור החרדי, אלא גם להפך מנגיש יהדות ואקטואליה ישראלית לצופים ערבים, בלי פילטרים ובלי תיווך של אל ג'זירה. "יש לנו צופים מסוריה, מלבנון ומכל העולם הערבי", הוא חושף.

רוצים להבין טוב יותר את המכשיר שבכיס שלכם ואת השכנים שגרים לידכם?

