סרטון ויראלי ששטף את הרשתות החברתיות הראה מפגין פרו פלסטיני נושך שוטר אוסטרלי שוב ושוב, במהלך ניסיון לעצור אותו בהפגנה נגד יהודים וישראלים.

בסרטון נראה המפגין שוכב על הקרקע, בעוד שני שוטרים נאבקים עמו. המפגין נראה נושך שוב ושוב את ידו של השוטר. השוטר מאחור נראה מנסה להכניע את הפרו פלסטיני וברקע נשמעים קולות: "עזוב לו את היד, עזוב אותו".

המשטרה באוסטרליה הודיעה הבוקר כי תשעה בני אדם הועמדו לדין בעקבות עימותים אלימים שפרצו במהלך הפגנה גדולה בסידני נגד ביקורו של נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג באוסטרליה.

לפי הדיווח ברשת ABC, האירועים התרחשו ביום שני בערב במרכז סידני, אז התכנסו אלפי מפגינים להפגנה פרו פלסטינית. לפי הערכות המשטרה, כ־6,000 בני אדם השתתפו במחאה, שכללה נאומים נגד מדיניות ישראל והביקור הרשמי של הנשיא.

לאחר סיום הנאומים, ביקשו המפגינים לצאת לצעדה לעבר בניין הפרלמנט של מדינת ניו סאות’ ויילס, אולם המשטרה הודיעה כי הצעדה אינה מאושרת בהתאם לתקנות החדשות החלות על הפגנות והתקהלויות. כאשר חלק מהמפגינים סירבו להתפזר וניסו לפרוץ את מחסומי המשטרה, פרצו עימותים אלימים בין שוטרים למפגינים.

במהלך האירוע השתמשו כוחות המשטרה באמצעים לפיזור הפגנות, כולל ספריי פלפל, בניסיון להרחיק את המפגינים ולשלוט בהמון. המשטרה מסרה כי 27 בני אדם נעצרו במהלך ההפגנה, וכי במספר מקרים נרשמו תקיפות של שוטרים.

כאמור הודיעה המשטרה כי תשעה מהמעורבים, בגילאים שבין 19 ל־67, הועמדו לדין בעבירות שונות, בהן תקיפת שוטרים, התנגדות למעצר והפרת הסדר הציבורי. מרבית הנאשמים שוחררו בתנאים מגבילים ויתייצבו לדיון בבית המשפט במועד מאוחר יותר, בעוד אחד מהם הובא לדיון נפרד בענייני ערבות. עוד נמסר כי שישה חשודים נוספים צפויים לעמוד לדין בהמשך, עם השלמת החקירה.

בעימותים נפגעו גם אזרחים ושוטרים: חמישה אזרחים קיבלו טיפול רפואי לאחר שנפגעו מספריי פלפל, ושני שוטרים נזקקו לטיפול רפואי במקום.

המשטרה הדגישה כי היא רואה בחומרה כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי או לפגוע בכוחות האכיפה, והבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד אלימות במסגרת הפגנות. במקביל, מארגני המחאה הביעו ביקורת על התנהלות המשטרה וטענו לשימוש בכוח מופרז.