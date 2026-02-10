32 מיליארד דולר: אושרה העסקה הגדולה בתולדות המדינה

לאחר שארה"ב אישרה את העסקה, גוגל קיבלה את אישור רשות ההגבלים של האיחוד האירופי לרכישת חברת וויז הישראלית ב-32 מיליארד דולר.

"גוגל ממוקמת מאחורי אמזון ומיקרוסופט מבחינת נתחי השוק בתשתיות ענן, והערכתנו אישרה שללקוחות ימשיכו להיות חלופות אמינות ויכולת לעבור בין ספקים", אמרה טרזה ריברה, ראש הרשות להגבלים עסקיים באיחוד האירופי, בהצהרה רשמית.

הנציבות האירופית, שמשמשת כגוף האכיפה התחרותי של האיחוד, קבעה כי כל מידע שגוגל תרכוש במסגרת העסקה אינו רגיש מבחינה מסחרית, ויכול להיבדק גם על ידי חברות תוכנת אבטחה אחרות.

ב-18 במרץ 2025 חברת Wiz וגוגל הגיעו להסכם לרכישת החברה תמורת 32 מיליארד דולר. זהו האקזיט הישראלי הגדול ביותר אי פעם, והרכישה הגדולה ביותר של גוגל אי פעם. העסקה צפויה לחזק את נוכחותה של גוגל בתחום אבטחת הסייבר ובשוק המחשוב הענני, שם היא מתחרה במתחרות הגדולות ממנה - אמזון ומיקרוסופט.

העסקה אמורה להכניס בין 2 ל-‏‏3 מיליארד דולר לכל אחד מארבעת מייסדי החברה. גם ‏‏1,800 עובדי ‏החברה ייהנו ממנה בגדול, בזכות מענקי "מכירה ושימור" מן הגבוהים שחולקו עד ‏כה בישראל: לפי הערכות, עובדים ותיקים בחברה יזכו לסכום שיכול להגיע למיליוני דולרים, ‏ואילו עובדים צעירים יותר ייהנו ממענק של מאות אלפי דולרים "בלבד".‏

על פי הדיווחים בעלי החברה צפויים לשלם מס רווחי הון של 25%-30%, מה שיכניס מיליארדים לקופת המדינה.