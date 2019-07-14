השבוע בתוכנית, הקמפיינר הדתי מצטרף למילואימניק החילוני ותוקף בחריפות | הדוקטור החרדית משתפת על ההתמודדות הבריאותית שקורית אצלה בבית | מי באמת מחליט על חוק הגיוס, הרבנים או הפוליטיקאים | האם ההסתדרות אשמים ביוקר המחיה ומתי נקבל כולנו דרכונים אמריקאים | וגם, פינת חדשות משעשעות (דבר השבוע)
אבינועם קוטשר הוא צעיר מזוקן ובעל פאות מסולסלות בסגנון חסידי החבוש בכיפה סרוגה גדולה, שפעל במרץ רב וללא לאות לצדו ולמען בחירתו של הרב אריה שטרן • רגע אחרי הניצחון, הוא אומר בראיון ל"כיכר השבת": "גדולי הדור החרדים עוד יראו שטעו; הרב שטרן יחבר את כל הציבורים" • צפו (חדשות)