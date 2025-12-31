העולם מצדיע למוח היהודי: 'מפלצת האש' של אלביט כובשת את ארה"ב

בעוד העולם כולו עוקב אחרי לקחי המלחמה באוקראינה, ענקית ההגנה הישראלית 'אלביט' רושמת הישג אדיר מעבר לים. הזרוע האמריקאית של החברה השלימה בימים אלו את הרכבת אב הטיפוס הראשון של מערכת התותחים המתקדמת בעולם – ה-Sigma NG. מדובר בציון דרך דרמטי במאמץ של אלביט לזכות בחוזה הענק של צבא ארצות הברית, שמחפש נואשות לשדרג את עוצמת האש שלו מול האיומים הגוברים מצד סין ורוסיה.

מפלצת אש עם טעינה אוטומטית

ה-Sigma NG הוא לא עוד תותח רגיל. מדובר במערכת ארטילרית מתנייעת המותקנת על גבי משאית ענק, ומצוידת בצריח המופעל מרחוק. הייחודיות של המערכת טמונה באוטומציה המלאה שלה: צוות של שלושה לוחמים בלבד, היושבים בתוך תא מוגן ומשוריין, יכול להפעיל את התותח הקטלני מבלי להיחשף לאש האויב.

עם קצב אש של 8 פגזים בדקה ויכולת "ירי וברח" (shoot-and-scoot) תוך פחות מ-60 שניות, התותח הופך למטרה שכמעט בלתי ניתן לפגוע בה בשדה הקרב המודרני, רווי המל"טים ואש המכ"ם.

היתרון הישראלי: ניסיון מבצעי בשטח

המערכת החדשה מבוססת על הגרסה שנכנסה לשירות בצה"ל במהלך שנת 2025 וכבר הוכיחה את עוצמתה במבחנים מבצעיים. כעת, אלביט אמריקה מתחרה מול ענקיות מצרפת, קוריאה ושוודיה על תוכנית המודרניזציה של הצבא האמריקאי.

גורמים בתעשייה הביטחונית מעריכים כי הדגש על ייצור מקומי בארה"ב, בשילוב הניסיון המוכח של הטכנולוגיה הישראלית, מעניקים לאלביט יתרון משמעותי. צבא ארה"ב מעוניין להחליף את התותחים הוותיקים שלו במערכת ניידת ואוטומטית שתוכל להתמודד עם אתגרי המלחמה העתידית.

בדרך לחוזה המיליארדים

העיתוי של השלמת אב הטיפוס הוא קריטי. בפברואר 2026 צפוי צבא ארה"ב להכריז על השלב הבא בפרויקט, ואם אלביט תזכה, מדובר בחוזה בשווי מיליארדי דולרים שיחזק עוד יותר את הברית הביטחונית בין ירושלים לוושינגטון. המהלך הזה מוכיח שוב כי בכל הקשור לחדשנות צבאית – המוח הישראלי ממשיך להוביל את העולם.