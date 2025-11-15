איש חינוך, לשעבר מנהל אגף החינוך בעיריית טבריה. סא"ל במיל' בשריון, מוביל תחום החינוך והשטח בתנועה.

יליד 1978. גדל בטבריה למשפחת פועלים והשתתף בפרנסת הבית מגיל 11.‍

בשנות לימודיו אלי היה יו"ר נוער הליכוד בטבריה וספורטאי מצטיין. התגייס לשריון ושירת כלוחם ומפקד ולחם בעזה, יהודה ושומרון ולבנון. לאחר השירות, בהשראת סיפורו האישי, אלי פנה לחינוך. הוא השלים תואר ראשון בהיסטוריה ומזרח תיכון ובהמשך תואר שני במנהל ציבורי. במסגרת עבודתו כמחנך, ניהל את בית הספר לנוער בסיכון ברנקו ווייס בטבריה.

בעקבות ההצלחה בבית הספר, התבקש לעבור ולנהל את התיכון בו גדל, שם הוביל גישת חינוך חדשנית המבוססת על משמעת קפדנית ויצירת השראה ומודלים לחיקוי. כך זינקו אחוזי הזכאות לבגרות והגיוס לקרבי בבית הספר בעשרות אחוזים. על עבודתו קיבל את פרס הנשיא לחינוך. בסיום תפקידיו כמנהל בתי ספר המשיך אלי לניהול אגף החינוך בעיר טבריה. הוא נבחר לשמש כמנכ"ל אשכול רשויות מקומיות באיזור הכנרת ובמסגרות אלה הוביל שינויים מוניציפליים ואיזוריים.

אלי התקדם כקצין במילואים וכיום הוא סמח"ט בשריון. במקביל למילואים, הצטרף למייסדי "תיקון 2024" ויחד איתם הקים את תנועת אל הדגל. אלי הוא מנהל השטח של התנועה ומוביל את גישת התנועה בנושאי חינוך.

אלי אב לארבעה ומתגורר במושב ארבל.