שתי מדינות הטילו הגבלות כניסה לאזרחי ארצות הברית | זו הסיבה

שתי מדינות במערב אפריקה, מאלי ובורקינה פאסו, הטילו הגבלות כניסה על אזרחים אמריקאים | מדובר במהלך של תגובת נגד דיפלומטית, לאחר שהממשל האמריקאי הרחיב את מגבלות הכניסה שלהן לארה"ב (בעולם)

הנשיא טראמפ משמאל, גבול ארה"ב מימין. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

שתי מדינות במערב אפריקה, מאלי ובורקינה פאסו, הטילו הגבלות כניסה על אזרחים אמריקאים. האיסור הוטל במהלך של תגובת נגד דיפלומטית, לאחר שהממשל האמריקאי הרחיב ב־16 בדצמבר את מגבלות הכניסה שלהן ל.

המגבלות הורחבו על 20 מדינות - בין השאר על מרבית מדינות אפריקה, כולל צ'אד, גיניאה המשוונית, אריתריאה, לוב, ניז'ר, רפובליקת קונגו, סיירה לאון, סומליה, דרום סודן וסודן.

ההרחבה נובעת, בין היתר, ממקרים רבים של פשיעה אלימה במדינות השונות. לגבי מאלי צוין כי סכסוך מזוין בין הממשלה המקומית לקבוצות חמושות מתרחש ברחבי המדינה, וארגוני טרור פועלים באופן חופשי באזורים מסוימים.

על בורקינה פאסו וארצות נוספות נטען במשרד החוץ האמריקאי כי קיימים שם אחוזים גבוהים של תושבים שפג תוקף הוויזה שלהם לארה"ב, והמדינות מסרבות לקבל חזרה את אזרחיהן בגירוש.

משרד החוץ של מאלי מסר כי "בהתאם לעקרון ההדדיות, תוחלנה על אזרחי ארצות הברית אותם תנאים והדרישות שהוטלו על אזרחי מאלי". ממשלת בורקינה פאסו ציינה נימוקים דומים להטלת האיסור על נוסעים אמריקאים.

