כוחות הביטחון באיראן פתחו בירי במוקדי מחאה שונים ביום השלישי להפגנות נגד המשטר, וסטודנט באוניברסיטת אמיר כביר בטהרן נפצע באורח קשה לאחר שהותקף על ידי אנשי מיליציית הבסיג', כך לפי דיווח של אתר החדשות האופוזיציוני איראן אינטרנשיונל.

תיעודים מהעיר המדאן הראו ירי שבוצע לעבר מפגינים, בעוד שבבירה ובמלארד השתמשו כוחות המשטרה בגז מדמיע לצורך פיזור התקהלויות.

המחאות התרחבו ביום שלישי למוסדות אקדמיים ולמרכזי מסחר בערים רבות, בהן כראג', אספהאן, שיראז וכרמאן.

לפחות 11 בני אדם נעצרו בסמוך לכיכר שוש בטהרן, וחמישה סטודנטים עוכבו במוסדות הלימוד בבירה, ארבעה מהם שוחררו בהמשך. ברשתות החברתיות הופצו סרטונים שבהם נראים סטודנטים מתעמתים עם אנשי ביטחון בשערי הקמפוסים ומפרקים שלטים המזוהים עם משרד נציגי המנהיג העליון.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס לאירועים וציין כי הנחה את שר הפנים לקיים שיח עם נציגי המפגינים במטרה לשמוע את דרישותיהם ה"לגיטימיות". דוברת הממשלה, פאטמה מוהאג'ראני, הוסיפה כי המחאות הן ביטוי ל"לחץ כלכלי עז" וציינה כי החוקה האיראנית מכירה בזכות להתקהלות שלווה. במקביל להצהרות אלו, קיים הנשיא פגישה עם קבוצה נבחרת של נציגי מגזר המסחר.

בצעד שמתפרש כניסיון לבלימת המחאה, הודיעה הממשלה על סגירת משרדי הציבור ב-25 מחוזות ביום רביעי. הרשויות נימקו את המהלך בצורך לחסוך באנרגיה בשל גל קור, אולם נתונים מטאורולוגיים לא הצביעו על צניחה חריגה בטמפרטורות.

בתוך כך, תושבים בטהרן, במשהד ובכרמאנשאה דיווחו על נוכחות מוגברת של כוחות ביטחון במדים ובלבוש אזרחי ועל פריסת מחסומים וסיורים רציפים ברחובות.

גל המחאות הנוכחי החל ביום ראשון בעקבות שביתת סוחרים בבזאר הגדול ובקניונים בטהרן, במחאה על צניחת ערך הריאל מול הדולר לרמת שפל חדשה. ההפגנות נמשכו אל תוך הלילה במוקדים שונים במדינה, וקיימת ציפייה להתרחבותן ביום הרביעי על רקע הודעות של בעלי עסקים נוספים על הצטרפות לשביתה לאות הזדהות.