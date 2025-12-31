כיכר השבת
"אלה כדי לקצץ במוסלמים": חלוקת חרבות המונית בהודו עוררה בהלה

פעילי ארגון ימין קיצוני בהודו חילקו לאזרחים למעלה מ-250 חרבות תוך קריאות לאלימות נגד מוסלמים, ועוררו בלבול והיסטריה בקרב התושבים | המשטרה פתחה במצוד נרחב אחרי החשודים והבטיחה לשמור על הסדר הציבורי (חדשות בעולם)

פעילי רקשה דאל הינדים מחלקים חרבות בדלפק בצד הדרך (צילום: רשתות חברתיות)

אירוע חריג וטלטל השבוע את הודו, כאשר פעילי ארגון הימין הקיצוני "הינדו רקשה דאל" (HRD) עברו מדלת לדלת וחילקו למעלה מ-250 חרבות לתושבים המקומיים. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים חברי הארגון כשהם מניפים את כלי הנשק ומשמיעים קריאות שטנה בוטות. לפי עדויות ודיווחים מהשטח, הפעילים הצהירו בפני התושבים כי החרבות נועדו למטרה אחת ברורה: "אלה כדי לקצץ במוסלמים", ועורר בהלה רבה.

האירוע, שהתרחש ביום שני האחרון, הפך במהרה למפגן כוח אלים שכלל חסימת כבישים ושיבוש הסדר הציבורי. ד"ר נימיש פאטיל, סגן נציב המשטרה, דיווח כי עוברי אורח נטשו את רכביהם ונמלטו מהמקום בבהלה, בעוד אמבולנסים, ילדים וקשישים נתקעו בחסימות שהקימו הפעילים.

חלוקת החרבות ע"י פעילי רקשה דאל (צילום: רשתות חברתיות)

מנהיג הארגון, בהופנדרה צ'אודרי (המוכר בכינוי "פינקי"), הצדיק את המעשים בסרטון וידאו בו טען כי "מה שקורה בבנגלדש יכול לקרות גם בהודו" וכי על ההינדים להתחמש כדי להגן על עצמם מפני המוסלמים. לדבריו, חלוקת הנשק נחוצה כדי להתמודד עם "מוסלמים שתוקפים משפחות הינדיות".

לצ'אודרי היסטוריה פלילית עשירה הכוללת למעלה מ-26 תיקים, ביניהם תקיפת דיירי פחונים שנחשדו כמהגרים לא חוקיים מבנגלדש והשחתת דיוקן של הקיסר המוגולי האחרון.

משטרת גאזיאבאד הגיבה בכוחות גדולים של למעלה מ-50 שוטרים שפשטו על האזור. עשרה חברי ארגון נעצרו בחשד להתפרעות, החזקת נשק קטלני וכליאה שלא כדין. עם זאת, פינקי צ'אודרי ועשרות פעילים נוספים הצליחו להימלט מהמקום וכעת מתנהל אחריהם מצוד נרחב. רשויות האכיפה הבהירו כי יעמדו על המשמר כדי למנוע פגיעה בהרמוניה הציבורית באזור, המוקף בשכונות בעלות רוב מוסלמי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

