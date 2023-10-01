פעילי ארגון ימין קיצוני בהודו חילקו לאזרחים למעלה מ-250 חרבות תוך קריאות לאלימות נגד מוסלמים, ועוררו בלבול והיסטריה בקרב התושבים | המשטרה פתחה במצוד נרחב אחרי החשודים והבטיחה לשמור על הסדר הציבורי (חדשות בעולם)
יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה ומתייחס לטענות נגד הרפורמה המשפטית וטוען כי לא הייתה כל פגיעה בכלכלה הישראלית בכל תשעת החודשים האחרונים ומסביר, מדובר במלחמת דת: "מלחמה שלהם היא לא כלכלית, לא בטחונית וגם לא חברתית, זאת מלחמת דת. כך צריך להתייחס לזה ולהיזהר לא לדבר מה שלא צריך" | צפו בנאום החג הסוער (חדשות)