ילד במצרים הפגין אומץ לב יוצא דופן, כאשר נאבק בחשודים שניסו לחטוף את אחיו הקטן במהלך תקרית חריגה שתועדה והופצה ברשתות החברתיות.

בתיעוד נראה אחד החשודים כשהוא יוצא מרכב, ומנסה למשוך את האח אל תוכו. הילד הגדול התערב מיד, אחז בו ונאבק בחוטפים בפראות בניסיון למנוע את חטיפתו.

המאבק, שנמשך שניות ארוכות, משך את תשומת לב הסובבים והוביל לכך שהחשודים נסוגו ונמלטו מהמקום, מבלי שהצליחו להשלים את המעשה. התיעוד עורר תגובות רבות ברשת, כאשר גולשים רבים שיבחו את תושייתו ונחישותו של הילד, שלדבריהם מנעה את חטיפת אחיו.

בעקבות פרסום התיעוד נפתחה חקירה על ידי כוחות הביטחון המצריים. בהודעה שמסר משרד הפנים של מצרים נמסר כי החשודים במעורבות בניסיון החטיפה אותרו ונעצרו, וכי החקירה נמשכת לבירור נסיבות האירוע והמעורבים בו.