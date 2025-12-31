כיכר השבת
גבורה יוצאת דופן

תיעוד מצמרר: ילד נאבק באומץ בחוטפים - ומנע את חטיפת אחיו הקטן

ילד במצרים הפגין אומץ לב יוצא דופן, כאשר נאבק בחשודים שניסו לחטוף את אחיו | בתיעוד נראה אחד החשודים כשהוא מנסה למשוך את האח אל הרכב. הילד התערב מיד, אחז בו ונאבק בחוטפים בפראות | החשודים במעורבות בניסיון החטיפה אותרו ונעצרו (בעולם)

תיעוד של רגעי המאבק (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ילד במצרים הפגין אומץ לב יוצא דופן, כאשר נאבק בחשודים שניסו לחטוף את אחיו הקטן במהלך תקרית חריגה שתועדה והופצה ברשתות החברתיות.

בתיעוד נראה אחד החשודים כשהוא יוצא מרכב, ומנסה למשוך את האח אל תוכו. הילד הגדול התערב מיד, אחז בו ונאבק בחוטפים בפראות בניסיון למנוע את חטיפתו.

המאבק, שנמשך שניות ארוכות, משך את תשומת לב הסובבים והוביל לכך שהחשודים נסוגו ונמלטו מהמקום, מבלי שהצליחו להשלים את המעשה. התיעוד עורר תגובות רבות ברשת, כאשר גולשים רבים שיבחו את תושייתו ונחישותו של הילד, שלדבריהם מנעה את חטיפת אחיו.

בעקבות פרסום התיעוד נפתחה חקירה על ידי כוחות הביטחון המצריים. בהודעה שמסר משרד הפנים של מצרים נמסר כי החשודים במעורבות בניסיון החטיפה אותרו ונעצרו, וכי החקירה נמשכת לבירור נסיבות האירוע והמעורבים בו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (70%)

לא (30%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר