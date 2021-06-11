השבוע בתוכנית, הקמפיינר הדתי מצטרף למילואימניק החילוני ותוקף בחריפות | הדוקטור החרדית משתפת על ההתמודדות הבריאותית שקורית אצלה בבית | מי באמת מחליט על חוק הגיוס, הרבנים או הפוליטיקאים | האם ההסתדרות אשמים ביוקר המחיה ומתי נקבל כולנו דרכונים אמריקאים | וגם, פינת חדשות משעשעות (דבר השבוע)
המתקפה החריפה והחריגה של הסיעות החרדיות נגד רה"מ המיועד נפתלי בנט; הגזרות הרוחניות של 'ממשלת השינוי' ותפקידה של התקשורת החרדית • אבי מימרן, מגיש 'המהדורה המרכזית' ברדיו 'קול חי' ויצחק נחשוני, עורך 'מרכז העניינים'בפאנל מיוחד באולפן 'כיכר השבת' (חרדים)
איציק סודרי: "דגל התורה נכשלה, נכשלה בתוך הציבור שלה, הוא מפוצל, הציבור שלה קרוע, כדי להסיט את הדיון הפנימי שלה - נח לה להגיד שהקימו מטה ספרדים" • הפאנל המלא עם איציק סודרי ומני גירא שוורץ, מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע' (אקטואליה)
היחס החדש של בני גנץ לסיעות החרדיות; ניסיון שתיית המנדטים של ראש הממשלה מהמפלגות החרדיות; הטענות שעצרות הסליחות הפכו לכנסי בחירות של ש"ס והאם אלי ישי ימונה לשר? פאנל הפרשנים עם דוד חכם ויקי אדמקר (ישי ורבינא בכיכר)