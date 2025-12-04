סופר דאטה - הפאנל עם כל הנתונים הדרמטיים | צפו ( צילום: אבי לודמיר ולמי עזוז )

חוק הגיוס והדיונים בוועדת החוץ והביטחון שוב בכותרות, הפוליטיקה ומעצר הבחורים מלווים אותנו דבר יום ביומו ועל רקע המציאות, בסקר חדש של מכון הסקרים "סופר דאטה" בשיתוף "כיכר השבת" בדקנו עם מאות משיבים את דעתם על הנעשה.

בתוכנית בהגשת משה מנס, בהשתתפות ראש המכון אבי וידרמן, הפרשן הבכיר ב'כיכר השבת' ישי כהן ועורך 'כיכר השבת' חנני ברייטקופף דנו בסוגיות אקוטיות אלו, הוצגו התוצאות המלאות, הניתוחים והפרשנות. צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה.

"אנחנו מתחילים עם השאלה, אולי הכי דרמטית", פותח מנס, "אחרי שלוש שנים של "ימין על מלא", האם נתניהו הפך לנטל על האינטרסים החרדיים?".

אל תגעו במשיחי: תמצית ההשקפה החרדית | אחד מראשי הישיבות במאמר מכונן אחד מראשי הישיבות | 16:30

"הנתונים מדברים בעד עצמם", אומר אבי וידרמן, "29% אומרים שהוא מפסיק לקדם את האינטרסים החרדיים, עוד 25% אומרים שהוא דואג רק לעצמו. בסך הכול 54% רואים בו נטל. בתחילת הקדנציה היינו על תשעים-עשר לטובת נתניהו. היום אנחנו בשישים-ארבעים, ואם תוריד את ה-21% שאומרים "אין ברירה", זה אפילו גרוע יותר".

"זה לא רק הסקר", מוסיף ישי כהן ,"אתה שומע את זה גם מגדולי ישראל כבר חצי שנה. הציבור החרדי מבין שאת סוגיית הגיוס אי אפשר לפתור עם נתניהו".

ומכאן לשאלת הסקר הבאה, מי אשם שלא נחקק חוק גיוס עד עכשיו?

49% מאשימים את חברי הכנסת החרדים

21% מאשימים את נתניהו

16% את השותפים בקואליציה

ורק 14% את האופוזיציה

ישי כהן פותח בנימה אישית ואומר: "אם אני הייתי עונה לסקר, הייתי נמצא בתוך 49% האלה. הפוליטיקאים החרדים נכשלו עוד לפני שהממשלה הוקמה. היה חוק דרעי, חוק בן-גביר, חוק נתניהו, אבל הם דחו הכל לאחרי התקציב, אחרי המלחמה, אחרי עוד מלחמה. הם כמו מוכר הארטיקים בחוף הים שאומר 'אני הולך, אני הולך' ונשאר עד האחרון וכולם יודעים שגם התקציב של 2026 יעבור בלי חוק גיוס".

"הציבור רואה שהנציגים שלו הפכו לבני ערובה של נתניהו", אומר חנני ברייטקופף. "הדור הצעיר – זה שמקבל דוחות גיוס, שצריך רישיון נהיגה, שרוצה מעונות – כבר לא קונה את הסיפור הישן".

ומה קורה ביחס בין הציבור החרדי לפוליטיקאים שלו? שם נמצא כי יש נתק דרמטי מהמנהיגות הפוליטית החרדית.

81% מהחרדים הצביעו "כלל לא מחובר" או "מחובר מעט מאוד" לחברי הכנסת ואילו רק 19% מרגישים חיבור כלשהו. לדברי חנני ברייטקופף, "זה לא שהיה חיבור גדול בעבר, אבל היום זה כבר נתק מוחלט".

אבל הפצצה האמיתית בסקר הזה מגיעה כמענה לשאלה: האם תתמוך בישיבה של המפלגות החרדיות עם השמאל?

50% סבורים שבממשלת מרכז-שמאל יהיה קל יותר לפתור את סוגיית הגיוס

43% תומכים בשותפות עם השמאל כדי להעביר חוק גיוס טוב יותר לחרדים

24% מתנגדים

23% לא יודעים

כלומר, רק שליש מתנגד באופן מוחלט. לדברי וידרמן: "לראשונה מאז שנות התשעים יש רוב חרדי שמוכן לשמוע על ממשלה בלי נתניהו ואפילו עם לפיד וליברמן, אם זה יביא פתרון".

"אם מנסור עבאס הצליח להשיג סטטוס קוו דתי החרדים יצליחו הרבה יותר", אומר ישי כהן. "פוליטיקה היא לא אידיאולוגיה, היא כלי. אם הכלי לא עובד מחליפים כלי".

ולסיום, עלתה סוגיית מעצר בחורי הישיבות, 64% מהחרדים (כולל 50% מהחסידים ו-64% מהליטאים) מאמינים שבני עדות המזרח הם שימלאו את יעדי הגיוס. 74% סבורים שהצבא מתמקד במעצרי ספרדים כי "קל יותר לגייס אותם" וכי הם "פחות יודעים להתארגן.

"הראשל"צ הרב יצחק יוסף הזהיר לפני שנתיים: 'המעצרים יהיו שלנו'", מזכיר ישי כהן. "כולם לעגו לו. היום כל מעצר הוא של בחור ספרדי מאופקים, מביתר, מירושלים. הציבור כולו מבין שהרב צדק".