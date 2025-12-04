ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בישיבת הממשלה להחזרתו של החטוף התאילנדי והיוותרו של החטוף האחרון רוני גואילי בעזה.

ראש הממשלה התייחס כצפוי גם לבחירתו של רומן גופן לתפקיד ראש המוסד הבא ושיבחו בחום.

נתניהו התייחס בתחילה להשבת החטוף התאילנדי: "אתמול החזרנו משבי חמאס אזרח תאילנד שנרצח וגופתו נחטפה ב-7 באוקטובר. ברצועת עזה נותר חטוף חלל אחרון, שוטר היס"מ רס"ל רני גואילי ז"ל. רני גואילי הוא גיבור ישראל - הוא נלחם על הגנת קיבוץ עלומים, הוא חיסל 14 מחבלים ועשה זאת בגבורה עילאית, לצערנו הוא נהרג באותו קרב וגופתו נחטפה. אנחנו נחושים להשיב את רני לקבר ישראל ולא נחסוך שום מאמץ לעשות זאת. רעייתי ואני נמצאים בקשר תדיר, מתמיד עם משפחתו, משפחה מופלאה. אנחנו נחזיר אותו כפי שהחזרנו 254 חטופים. אומרים שזה ׳לא ייאמן׳. אני האמנתי, אתם האמנתם ויחד עשינו את הבלתי ייאמן. אנחנו נחושים להחזיר גם אותו ונחזיר עד החטוף האחרון", אמר ראש הממשלה.

כצפוי, נתניהו התייחס גם למינויו של ראש המוסד החדש: "עניין נוסף - אני מביא היום את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. רומן הוא מפקד עתיר הישגים בצה"ל. הוא ליווה אותי כמזכירי הצבאי. רומן ליווה אותי בשנה האחרונה במלחמת התקומה במבצע 'עם כלביא', הוא פעל מול צה"ל כולל ובהדגש עם המוסד, הוא בעל תכונות מוכחות של מנהיגות, יצירתיות, תחכום ותחבולנות בקנה מידה עולמי.

יש לו עוד שתי תכונות חזקות מאוד - יוזמה וחתירה למגע. זה בא לידי ביטוי כשהוא היה נער, קצת הטרידו אותו במקום שבו הוא למד, אז הוא הלך ללמוד אגרוף והיה מס' 2 באליפות הנוער בישראל. אבל הדבר בחשוב ביותר שאולי אינכם יודעים: הוא היה הקצין הבכיר ביותר של צה"ל ב-7 באוקטובר שרץ לשדה הקרב. נפצע שם, החלים, ועושה עבודה אדירה למען ביטחון ישראל. אני בטוח שימשיך לעשות זאת ביתר שאת בתפקידו הבא במוסד", אמר ראש הממשלה.

לאחר מכן, עבר נתניהו לדבר על התקציב:

"ידידיי, אנחנו פותחים כעת את ישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה לשנת 2026. אנחנו מביאים תקציב אחראי, מאוזן ובעיקר תקציב שעונה על כל צרכי הביטחון של מדינת ישראל. במלחמת התקומה אנחנו צברנו הישגים כבירים, הניצחונות שלנו ב-7 חזיתות מבהירים דבר פשוט - מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, ואני מוסיף - זה גם קשור לזה שיש לה כלכלה חזקה ויציבה; השקעות זורמות וימשיכו לזרום, הבורסה שוברת שיאים, השקל התחזק, הריבית ירדה והאבטלה בשפל. וכל זאת תוך כדי מלחמה. אף אחד לא האמין גם לזה,אבל אנחנו האמנו, אתה האמנת שר האוצר ועשינו זאת יחד.

בתקציב הנוכחי אנחנו מתכוונים להוריד מסים, כולל מס הכנסה. אנחנו מתכוונים גם להפחית את הרגולציה ולייעל את המערכות הממשלתיות שלנו. אני יודע שכולכם תשתפו פעולה במשרדים שלכם. אנחנו נמשיך לפתח את יישובי הצפון והדרום שנפגעו, הם הולכים לשגשג יותר מאי פעם. והדבר הכי חשוב שיש בתקציב הזה - סיוע ומענקים לחיילי צה"ל בקבע ובמילואים, למשפחות שלהם, כי מגיע להם. אנחנו נעניק להם את כל התמיכה והמעטפת שהם צריכים, מעטפת שכבר בנינו, היא תגדל עוד יותר.

אנחנו מביאים יחד תקציב טוב למדינת ישראל, ואני בטוח שהתקציב הזה יעבור״.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודה לנתניהו:

״ראש הממשלה, תודה רבה בשם כולנו, לדעתי עשית לנו את היום עם המינוי של רומן, אנחנו ניכנס לאווירה הרבה יותר טובה, שמחה. אני אומר את התודה הזו מראש.

אנחנו עושים את זה פעם רביעית. בדקתי - בכל שנותיו של ראש הממשלה כראש הממשלה, ואולי גם קודם לכן, ממשלות לא הצליחו להעביר תקציב בשנת בחירות, זה אף פעם לא עבד. אמרתי אנחנו עושים זאת בפעם הרביעית, באמצע עוד היו לנו פתיחות וקופסאות וצרכי המלחמה. אבל את כל התהליך הזה עכשיו של התקציב מהתחלה והרפורמות תומכות הצמיחה, יהיה 24 שעות מאתגרות.

אני מבטיח ואני רוצה לבקש מכם שהכל יהיה באווירה וברוח טובה. אנחנו פה כדי לנסות לתת פתרונות, כמה שיותר לענות לצרכים, עם האילוצים, עם המגבלות וכמו שראש הממשלה ציין עדיין עם עול ביטחוני גדול שאנחנו צריכים לשים על כתפיה של הכלכלה הישראלית אבל עם הרבה בשורות גדולות לעם ישראל, חלק מהבשורות מגיעות דרככם, דרך המשרדים, חלק יהיו ברפורמות.

ראש הממשלה תיאר את נתוני המאקרו הפנטסטיים, ואתם מכירים את עמדתי - זה קודם כל סיעתא דשמיא, אח"כ כוחות השוק החזקים, כלכלה חזקה, יוזמה, יצירתיות, דנ"א של עם שרגיל 2000 שנה מתוך כל משבר לצמוח ולגדול, אבל כנראה גם אחריות של כולנו סביב השולחן הזה. וניווט נכון שלנו את הכלכלה במים הסוערים, בלי פופוליזם, עם ידיעה איפה להרחיב, במילואימניקים, במפונים, בניצולים, בשיקום של הצפון, הדרום, בכל מה מה שהצבא ומערכות הביטחון צריכים אבל גם איפה לצמצם, איפה לשים גבולות ואיפה לקחת אחריות על צעדים פחות פופולאריים. המציאות מדברת בעד עצמה, המאקרו פנטסטי, אבל אני רוצה שזה יהיה ברור לכולנו - עם המאקרו הזה לא הולכים למכולת, זה הבשורה שלנו בתקציב הזה, ואתם תראות את זה לאורך כל היום בתקציב וברפורמות, זה להוריד את הנתונים הפנטסטיים האלה לכיס של אזרחי מדינת ישראל.

אנחנו מרימים את הכלכלה ומורידים את המחירים, זה אתגר. יהיו פה דיונים וויכוחים ומורכבות, אני מצפה שכולנו בסוף כאיש אחד, בלב אחד, נתקן, נשפר, נשנה כל אחד במשרד שלו, אבל ביחד. רציתי להגיד היום, אבל הטקס הוא שזה נמשך עד מחר אז אין ברירה. לפני שבת נביא בשורה גדולה מאוד לעם ישראל ואני משוכנע שנצליח בזה ביחד. תודה לך ראש הממשלה על הגיבוי למזכיר הממשלה, לשרים שתקופה מאוד ארוכה בתוך התהליכים האלה. בעזרת השם נעשה ונצליח״.