"חנינה תהיה הדבר הנכון": ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (רביעי) בכנס של מנהיגים פוליטיים ואנישי עסקים מטעם הניו יורק טיימס והתייחס לנושאים הבוערים שעל סדר היום.
על הפשרות שהרצוג יקבל את בקשתו לחנינה: "חנינה עבורי תהיה נכונה עבור מדינת ישראל".
על השאלה האם הוא מתכוון להתמודד בבחירות הבאות לכנסת, השיב: "כשיש הזדמנות לעשות היסטוריה, לא נסוגים לאחור, אלא צועדים קדימה".
על הסיכוי להרחבת הסכמי אברהם: "הדרך להשגת שלום הוא באמצעות עוצמה. עוצמתה הצבאית של ישראל מבטיחה ששכנותיה ירצו לעשות איתה שלום . ניצחנו במלחמה הזו מול איראן וגרורותיה, חמאס, חיזבאללה, והחות'ים בתימן.
וסיים: "חמאס הוכיח באמצעות חינוך להסתה כי אין מקום להעניק להם מדינה,לרשות הפלסטינית לא יהיה תפקיד בניהול הרצועה וכי צריך למצוא מקומיים שבאמת רוצים שלום".
