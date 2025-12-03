כיכר השבת
"אני רץ עד הסוף"

נתניהו השתתף בכנס מנהיגים, וסיפק כותרות בנוגע לחנינה, הבחירות, והסכמי שלום

ראש הממשלה השתתף בכנס מנהיגים פוליטיים, והתייחס למספר סוגיות שעל סדר היום | על האפשרות לחנינה: "זה מה שטוב למדינה" | לשאלה האם ירוץ בבחירות הקרובות, השיב בחיוב (פוליטי)

נתניהו (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

"חנינה תהיה הדבר הנכון": ראש הממשלה השתתף הערב (רביעי) בכנס של מנהיגים פוליטיים ואנישי עסקים מטעם הניו יורק טיימס והתייחס לנושאים הבוערים שעל סדר היום.

על הפשרות שהרצוג יקבל את בקשתו לחנינה: "חנינה עבורי תהיה נכונה עבור מדינת ישראל".

על השאלה האם הוא מתכוון להתמודד בבחירות הבאות לכנסת, השיב: "כשיש הזדמנות לעשות היסטוריה, לא נסוגים לאחור, אלא צועדים קדימה".

על הסיכוי להרחבת הסכמי אברהם: "הדרך להשגת שלום הוא באמצעות עוצמה. עוצמתה הצבאית של ישראל מבטיחה ששכנותיה ירצו לעשות איתה שלום . ניצחנו במלחמה הזו מול איראן וגרורותיה, חמאס, חיזבאללה, והחות'ים בתימן.

וסיים: "חמאס הוכיח באמצעות חינוך להסתה כי אין מקום להעניק להם מדינה,לרשות הפלסטינית לא יהיה תפקיד בניהול הרצועה וכי צריך למצוא מקומיים שבאמת רוצים שלום".

