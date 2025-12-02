"תסייע לי במשפט": במהלך שיחתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול (שני), שני המנהיגים שוחחו גם על בקשת החנינה שהגיש רה"מ לנשיא הרצוג, כך על פי הדיווח בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ברק רביד הערב (שלישי), "נתניהו רוצה שטראמפ ינקוט צעדים בנושא החנינה, אבל הנשיא סבור שעשה כל מה שהיה יכול בנושא", כך לדברי בכיר אמריקני.

בכיר ישראלי הכחיש את הדברים וטען כי הנשיא טראמפ הוא זה שהעלה את הסוגיה בשיחה ביניהם. בלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב לדיווח.

בנוסף דווח כי טראמפ גם ביקש מנתניהו: "תרגיעו בסוריה. אל תבצעו פעולות פרובוקטיביות. ההנהגה החדשה בסוריה מנסה להפוך את המדינה למקום טוב יותר וצריך לעזור להם בכך".