הרצוג יחון את רה"מ?

תמשיך לעזור לי בחנינה מהמשפט - זה מה שביקש נתניהו מטראמפ במהלך שיחתם 

נתניהו שוחח עם אמש עם טראמפ וביקש ממנו כי ימשיך לסייע לו בבקשת החנינה ממשפטו אותה שיגר לנשיא המדינה | בכיר אמריקאי: "טראמפ עשה כל מה שהיה יכול בנושא" (מדיני)

טראמפ ונתניהו בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

"תסייע לי במשפט": במהלך שיחתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה אתמול (שני), שני המנהיגים שוחחו גם על בקשת החנינה שהגיש רה"מ לנשיא הרצוג, כך על פי הדיווח בחדשות 12.

על פי הפרסום של העיתונאי ברק רביד הערב (שלישי), "נתניהו רוצה ש ינקוט צעדים בנושא החנינה, אבל הנשיא סבור שעשה כל מה שהיה יכול בנושא", כך לדברי בכיר אמריקני.

בכיר ישראלי הכחיש את הדברים וטען כי הנשיא טראמפ הוא זה שהעלה את הסוגיה בשיחה ביניהם. בלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב לדיווח.

בנוסף דווח כי טראמפ גם ביקש מנתניהו: "תרגיעו בסוריה. אל תבצעו פעולות פרובוקטיביות. ההנהגה החדשה בסוריה מנסה להפוך את המדינה למקום טוב יותר וצריך לעזור להם בכך".

1
נו באמת,12? ה' ירחם שטראמפ יתקשר להרצוג ויאמר לו שלא יהיה כפוי טובה כלפיו ויעשה רצונו
