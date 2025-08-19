סופר דאטה - מכון סקרים למגזר החרדי

סופר דאטה הוא מכון מחקר וסקרים מוביל המתמחה בחקר החברה החרדית בישראל. המכון, שהוקם מתוך הבנת הצורך בנתונים מדויקים ואמינים על המגזר החרדי, מספק שירותי מחקר מקיפים תוך שימוש במתודולוגיות מחקר מתקדמות המותאמות במיוחד לאוכלוסייה החרדית.

המכון מבצע מחקרי שוק, סקרי דעת קהל, וניתוחים סטטיסטיים מעמיקים המשמשים ארגונים, חברות מסחריות וגופים ציבוריים המעוניינים להבין טוב יותר את המגזר החרדי. הסקרים מתבצעים תוך הקפדה על כללי ההלכה והמסורת, ובאמצעות סוקרים מהמגזר החרדי המכירים את אורח החיים והרגישויות התרבותיות.

סופר דאטה מתמחה במיוחד באיסוף נתונים על דפוסי צריכה, העדפות תקשורת, ומגמות חברתיות בציבור החרדי. המידע שנאסף משמש לקבלת החלטות אסטרטגיות בתחומי שיווק, פרסום והתאמת מוצרים ושירותים לצרכי המגזר החרדי.

המכון ידוע באמינותו הגבוהה ובדיוק הנתונים שהוא מספק, תוך שמירה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים ושימוש בכלי מחקר מתקדמים. תוצאות הסקרים והמחקרים של סופר דאטה מתפרסמים בכלי התקשורת המובילים ומשמשים כבסיס לקבלת החלטות בארגונים רבים.