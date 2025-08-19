צפו בתוכנית המלאה

על רקע מעצר בחורי הישיבות, המלחמה מול המגזר החרדי ומנהיגיו, יחד עם המשך הקמת החטיבה החרדית חשמונאים ומסלולים מותאמים לחרדים. סקר מיוחד של מכון 'סופר דאטה' ו'כיכר השבת' בדק את עמדת הציבור החרדי ביחס לצבא, לצורך בגיוס, לאינטרסים והצרכים הצבאיים ולחשש מנזקים רוחניים. מה באמת חושבים במגזר החרדי על סוגיות ליבה אלו.

נתוני הסקר ( צילום: סופר דאטה )

חשש מפני גיוס נשים וחילון

שאלה נוספת בחנה את החשש שגיוס חרדים יוביל לדרישה עתידית לגיוס נשים חרדיות, כאשר 61% הביעו דאגה, 28% דחו את החשש ו-11% לא החליטו. הדיון העלה כי חלק מהרבנים חוששים מפגיעה בזהות החרדית, בעוד אורי קידר טען כי מדובר בנושא מרוחק מהמציאות הנוכחית של החברה החרדית.

בשאלה האם גיוס חרדים נועד לחלן?

51% השיבו כי זו המטרה הסמויה, 36% ראו שילוב בין צורך ביטחוני לאידיאולוגיה, ורק 13% התמקדו בצורך ביטחוני בלבד. הנתון הדגיש חששות עמוקים בקרב החרדים מפני השפעה חיצונית. ביחס לגיוס בחורי ישיבות שלא לומדים תורה, 63% התנגדו, 28% תמכו ו-9% לא החליטו.

השאלה כיצד אתם מרגישים למראה חרדי אותנטי עם מדי צה"ל חשפה מגוון תגובות: חלק ראו בכך נרמול, בעוד אחרים חששו משינוי זהותי. יוסי לוי סיפר כי עבורו מדובר בתופעה מוכרת, ואילו אורי קידר ראה בכך חלק טבעי מחובת האזרחות.

איומים בעזיבה ואפשרויות פתרון

44% השיבו כי חרדים עשויים לעזוב את הארץ אם יחויבו בגיוס, בעוד 26% ראו בכך ביטוי למצוקה ולא תוכנית מעשית. לגבי פתרון, 57% תמכו בפטור לכל החרדים, 38% דגלו בגיוס מי שלא לומד, ו-5% קראו לגיוס שווה לכולם. הפאנל הדגיש את הצורך בלגיטימציה חברתית ובהתאמות מסגרתיות.

השפעת המלחמה על עמדות

לאחר מתקפת שמחת תורה, 37% דיווחו על פתיחות גדולה יותר לגיוס, 54% טענו כי העמדות נותרו ללא שינוי, ו-9% לא החליטו. הדיון הצביע על תהליך איטי של שינוי תפיסה, תלוי בתנאים ובתמיכה רבנית.