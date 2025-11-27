יניח את החוק. ח"כ בועז ביסמוט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, צפוי להציג היום (חמישי) את נוסח טיוטת חוק הגיוס החדש.

לאחר הצגתו הציבור ייחשף לראשונה לנוסח המלא והסופי של חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, כאשר הצדדים ינסו להגיע להבנות ולהסכמות על שינויים בנוסח החוק במהלך הדיונים בוועדה. ביסמוט צפוי להודיע על מרתון דיונים בוועדת חוץ וביטחון וזה בניסיון לקדמו במהירות לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת, שם מעריכים ראש הממשלה נתניהו ויו"ר ש"ס דרעי כי יהיה רוב לחקיקה. יצוין כי בניגוד לדרישת נתניהו וביסמוט, ראשי הסיעות החרדיות התנגדו להתחייב להצביע בעד החוק לפני תום הדיונים בוועדה והצגת הנוסח הסופי לגדולי ישראל. בכנסת מעריכים כי הסיבה להתקדמות בחקיקה וקביעת מועדי דיונים בוועדה נובעת בין היתר בשל העובדה שבעוד כשבועיים וחצי תחלוף חצי שנה מאז חוק לפיזור הכנסת נפל וכעת האופוזיציה תוכל להגישו שוב, מה שמעלה חשש בלשכת רה"מ שהחרדים ישתמשו בחוק כדי לפזר את הכנסת. בכיר חרדי העוסק בסוגיית חוק הגיוס העריך השבוע כי "החוק - בסבירות גבוה - לא יעבור בקריאה שניה ושלישית ואם יעבור - לא יעמוד במבחן בג"צ. אטיאס ניסח חוק כדי להציג לרבנים הוכחות שנעשו פעולות אמיתיות להסדיר את המצב, אולי זה עוד יחזיר אותנו לממשלה, גם בלי חקיקה". הבכיר הוסיף: "ייתכן שבמהלך הדיונים בוועדת חוץ וביטחון החוק יקבל תפנית דרמטית חדשה, כדוגמת הדרישה של היועצת המשפטית של הוועדה להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה ל-7,500 ואז באמת נצטרך להביא עוד כאלף חמש חרדים נוספים לצה"ל כבר בשנה הראשונה". כפי שפורסם ב'כיכר השבת', בתחילת השבוע התייחס יו"ר ש"ס, אריה דרעי, בשיחה עם חברי הכנסת של המפלגה לסוגיית חוק הגיוס והעריך כי הדיונים על נוסח החוק 'יחלו בימים הקרובים' בוועדת חוץ וביטחון. בניגוד לדרישה של ראש הממשלה נתניהו, דרעי סירב להתחייב כי חברי הכנסת של ש"ס יצביעו בעד החוק בתום גיבוש הנוסח. לדבריו, בתום הדיונים החוק יעלה שוב להתייעצות אצל חברי מועצת חכמי התורה שיכריעו האם להצביע בעדו. עם זאת, דרעי טען כי אם גדולי ישראל אכן יאשרו את החוק הרי שיהיה רוב לחקיקת החוק בקדנציה הנוכחית למרות ההתבטאויות של חברי כנסת מהקואליציה שיצביעו נגדו. "ייתכן שכבר בתקופה הקרובה נהיה אחרי הכל", הוסיף דרעי.

כזכור, יו"ר 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ', אמר אמש בריאיון באולפן 'כיכר השבת' כי "רק חוק שמביא לתהליך אמיתי שבו הציבור החרדי משתתף במצווה הגדולה של הגנת ביטחון ישראל ונצח ישראל. זה חייב להיות. המצב לא יכול להישאר כך".

לדבריו: "מי שחושב שאהיה חותמת גומי לא מבין מה שהוא מדבר. בתפיסת העולם שלי אין פטור מהמצווה הזו, בוא נראה איזה חוק מביאים, אני מבין שזה תהליך ומוכן לסבלנות הזו, אבל אני דורש שזה יהיה אמיתי ומהר.

"אני דורש תהליך אמיתי שיגייס אלפי חרדים כל שנה לצבא הגנה לישראל, לשירות קרבי, לשירות במקומות צריכים אותם".

סמוטריץ' הדגיש: "אני כל הזמן אומר לראש הממשלה שהחרדים יצביעו בעד, לא נהיה 'גוי של שבת', ואני דורש שהחוק הזה יהיה אמיתי".

מנגד, שר התקשורת, שלמה קרעי, אמר בריאיון באולפן 'כיכר השבת': "מי שמתנגד לחוק הגיוס הוא למעשה פוגע בביטחון המדינה, פוגע בצבא. אם החוק היה עובר לפני שנתיים כשהיועמ"שית סיכלה כל חוק כי גלנט היה נגד, עוד לפני המלחמה, כל דבר הם התנגדו, הם אלו שפוגעים בביטחון, כשהחוק יעבור - בוודאי שיתגייסו חרדים יותר ממה שקורה היום".

"ליברמן ולפיד רוצים את החרדים מגויסים לקמפיין הבחירות שלהם, ברגע שחרדים יעבירו חוק בהסכמה - מה הם ימכו לציבור שלהם? כל מה שנשאר להם זו ההסתה נגד הציבור החרדי", הוסיף השר קרעי.