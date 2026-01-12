"חציית קו אדום": הגיבוי הדרמטי של הרמטכ"ל למפקד חשמונאים

הרמטכ"ל מוצא לנכון להתערב באופן אישי בעימות שמרעיד את החזית הפנימית במשבר הגיוס. בשיחה טעונה שקיים מוקדם יותר היום עם מפקד חטיבת החשמונאים (חטיבת החרדים החדשה), אלוף-משנה אבינועם אמונה, העניק הרמטכ"ל גיבוי מלא וחסר פשרות למפקדים וללוחמים העומדים במוקד הסערה.

"אין מקום לאלימות בחברה הישראלית" הרמטכ"ל הבהיר בשיחה כי האלימות שהופנתה כלפי אנשי החטיבה בימים האחרונים היא "חציית קו אדום". לדבריו, צה"ל לא יעבור בשתיקה על פגיעה במי שמקדישים את חייהם לביטחון המדינה. "אין למעשים הללו מקום בחברה הישראלית", הדגיש, תוך שהוא מביע הערכה עמוקה ללוחמי החטיבה ומפקדיה.

המשימה: לכידות תחת אש במהלך השיחה הדגיש הרמטכ"ל כי הקמת חטיבת החשמונאים אינה רק מהלך לוגיסטי, אלא משימה "חשובה, ערכית ומשמעותית" המיועדת להרחיב את שורות הצבא בשעה שהעומס על מערכי הסדיר והמילואים נמצא בשיא היסטורי.