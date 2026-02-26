כיכר השבת
אותרו אמצעי לחימה רבים

מה נמצא במנהרות? צה"ל חושף ממצאים חדשים בתיעודים מהרצועה

צה"ל ממשיך בפעילות לטיהור עזה מנשק ומבצע מבצעים הנדסיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים והשמדתם | צפו בתיעוד מפעילות כוחות אוגדה 98 לטיהור מרחב הקו הצהוב (חדשות מלחמה)

השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון
השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)
השמדת תוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים במבצעים הנדסיים ברחבי רצועת וכעת (חמישי) דובר צה"ל מתיר לפרסם תיעודים.

המבצעים כוללים קידוחים שיטתיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע מזרחית לקו הצהוב.

במהלך פעילותם, כוחות החטיבה הצפונית ולוחמי יחידת יהל״ם השמידו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כחמישה קילומטרים במרחב בית חאנון.

תיעוד של מצבור אמצעי לחימה שאותר בתוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון
תיעוד של מצבור אמצעי לחימה שאותר בתוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)
תיעוד של מצבור אמצעי לחימה שאותר בתוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)

בנוסף, אותר מצבור אמצעי לחימה בתוך תוואי במרחב, הכולל אמצעי תצפית ומעקב, מטעני חבלה, תחמושת, רימונים, משגרים, רובים ורקטות מסוג 'RPG'.

"כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בהתאם להסכם הפסקת האש להסרת כל איום מידי ושמירה על בטחון תושבי הנגב המערבי", נמסר מדובר צה"ל.

מבצעיים הנדסיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים במרחב הקו הצהוב (צילום: דו"צ)
מבצעיים הנדסיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים במרחב הקו הצהוב (צילום: דו"צ)
מבצעיים הנדסיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים במרחב הקו הצהוב (צילום: דו"צ)
מצבור אמצעי לחימה שאותרו בתוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)
מצבור אמצעי לחימה שאותרו בתוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)
מצבור אמצעי לחימה שאותרו בתוואי תת-קרקעי במרחב בית חאנון (צילום: דו"צ)

