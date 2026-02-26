מעבר סחורות לרצועה ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

פרשה ביטחונית חמורה שנחשפה בימים האחרונים מעלה חשד למחדל ערכי וביטחוני חסר תקדים בתוך הארגון האמון על ביטחון המדינה. כפי שפורסם לראשונה על ידי הכתב אבישי גרינצייג ב-i24news, איש שב"כ בכיר נעצר בחשד שחצה את הקווים ושיתף פעולה עם גורמים עוינים.

על פי החשד, הבכיר ניצל את סמכויותיו ואת הגישה הרגישה שלו כדי לאפשר הברחת סחורות לתוך רצועת עזה, זאת בתמורה לבקשיש שמן במיוחד. הדרמה הגיעה לשיאה כאשר במהלך החקירה הסמויה שהפכה לגלויה, אותרו באמתחתו של החשוד לא פחות מ-6.5 מיליון שקלים במזומן. "רק קצה הקרחון לתופעה" לפי הדיווח, כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת". כרגע לא ניתן להרחיב מעבר לכך, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה הבזויה", כך על פי דיווח ב-i24NEWS. ארה"ב משקיעה 5 מיליארד דולר במפציץ - "בלתי נראה" אפילו למכ"מים המתקדמים דוד הכהן וב. ניסני | 09:01 במערכת הביטחון בודקים כעת האם המידע שהעביר או הפרצות שסיפק שימשו גם להברחת חומרים דו-שימושיים שהגיעו לידי חמאס. מדובר באחד המקרים החמורים בתולדות השירות, המעלה שאלות קשות על מנגנוני הסינון והבקרה בתוך קודש הקודשים של הביטחון הישראלי.

השם שמסעיר את מערכת הביטחון: בצלאל זיני ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

רקע: שורה של מקרי הברחות

הפרשה מתווספת לשורה של מקרי הברחות חמורים שנחשפו בחודשים האחרונים. כזכור, הוגש כתב אישום נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין הברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. זיני היה במילואים ואחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה.

מכתב האישום עולה כי הנאשמים פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. זאת, תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה, ובשילוב הצגת מצג שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

במקרה נוסף שסוכל לאחרונה, נחשפה הברחת מאות קילוגרמים של טבק לרצועת עזה במסווה של קופסאות שימורי מזון. ההברחה אותרה וסוכלה במסגרת הבידוק הביטחוני שערכו אנשי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון ונציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה במעבר כרם שלום.

בעקבות ניסיון ההברחה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה עד להודעה חדשה. נמסר כי "ההחלטה התקבלה לנוכח חומרת המקרה ובמטרה לשמור על טוהר מנגנון הכנסת הסיוע, תוך מניעת ניצולו לצרכים אסורים".

מבחוץ קופסה תמימה - וזה מה שיש בפנים - צילום: דוברות מתפ״ש מבחוץ קופסה תמימה - וזה מה שיש בפנים | צילום: צילום: דוברות מתפ״ש 10 10 0:00 / 0:17 מבחוץ קופסה תמימה - וזה מה שיש בפנים ( צילום: דוברות מתפ״ש )

השלכות על הביטחון הלאומי

הפרשה מעוררת דאגה עמוקה בקרב גורמי ביטחון בכירים. השאלה המרכזית שעומדת כעת על הפרק היא האם המידע והפרצות שסיפק החשוד שימשו גם להברחת חומרים דו-שימושיים שהגיעו לידי חמאס, ארגון הטרור השולט ברצועה.

מפרקליטות המדינה נמסר בעבר בהקשר למקרים דומים כי "הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי חמאס, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדאי לסייע לאויב". האישום החמור של סיוע לאויב בעת מלחמה עומד כעת במרכז החקירה.

גורמים בכירים במערכת הביטחון מדגישים כי יש להמתין לתוצאות החקירה המלאה, אך ברור שהפרשה תחייב בחינה מחדש של מנגנוני הבקרה והפיקוח על גורמים בעלי גישה למידע רגיש ולמעברים לרצועת עזה. עוד יעודכן.