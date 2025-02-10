בעיצומה של פרשת שדה תימן: נודע כי העציר- מחבל הפלסטיני, שהיה העד המרכזי בכתב האישום נגד הלוחמים, שוחרר וגורש לרצועת עזה כבר לפני שבועות, האם מדובר בעציר תמים או מחבל עם דם על הידיים? | ובינתיים מערכת הביטחון מגלגלת אחריות (חדשות צבא)
לאחר התחקיר שהותיר סימני שאלה קשים לפני שבוע, הערב יתפרסם תחקיר נוסף המלמד על התנהלות שערורייתית ואכזרית לכאורה של יו"ר התנועה לאיכות השלטון עו"ד ד"ר אליעד שרגא - מול אחותו קשת היום של נכה צה"ל ערירי | הטענות כלפי שרגא מגיעות כשבוע בלבד לאחר דיווח אחר ב'כאן חדשות' אודות התנהלות בריונית לכאורה כנגד עובדי התנועה (בארץ)