סערה משפטית וציבורית ניצבת במרכז השיח בעקבות פרסום חוות דעת חריגה. יעל קוטיק, היועצת המשפטית למשרד המשפטים, קבעה כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, מצויה בניגוד עניינים בפרשת שדה תימן. משמעות הקביעה היא שעל בהרב-מיארה להימנע מכל מעורבות ישירה בחקירה המתנהלת.

חוות הדעת, שגובשה לבקשת היועצת לקראת דיון בבג"ץ, הודגשה על ידי קוטיק כצעד שנועד להגן על טוהר ההליך ועל אמון הציבור, ולא כביקורת אישית. קוטיק הדגישה כי "אין בעמדה זו הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך, אלא כל מטרתה להבטיח את עצמאות החקירה".

הדיווח על חוות הדעת הצית ויכוח חריף בין עיתונאים מובילים. עמית סגל מיהר להכריז על משמעות הקביעה: "יועמ"שית משרד המשפטים לבהרב-מיארה - את בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית, אסור לך לחקור". סגל אף הוסיף כי "לא משנה מה היא תחליט, אפשר כבר לברך את השופט בדימוס אשר קולה שינהל את החקירה. מוטב מאוחר".

מנגד, העיתונאי רביב דרוקר יצא נגד חוות הדעת והחשיבות שיוחסה לה. הוא טען כי "אין ניגוד עניינים אין סיבה שהיועמשית תעסוק בחקירת הפצרית". דרוקר מיזער את משקלה של יעל קוטיק, היועצת המשפטית למשרד המשפטים, ותיאר אותה כ"דמות בעלת משקל מאוד מצומצם משפטית, שמונתה בתקופת יריב לוין".

דרוקר תקף את סגל ואבישי גרינצייג שדיווחו על הפרשה, בטענה שהם מציגים את הקביעה כעובדה סופית: "סגל כבר מציג את זה כסופו של סיפור, כאילו זה מינימום בג"צ". דרוקר אף האשים את סגל בכך שחשובה לו בעיקר "מראית העין" ותיאר אותו כ"שלט תעמולה מחופש לעיתונאי". סגל השיב לדרוקר בעקיצה: "אפילו שעון מקולקל צודק פעמיים ביום, אבל דרוקר הוא שעון דיגיטלי".

העיתונאי אבישי גרינצייג הצטרף לעימות והשיב ישירות לטענותיו של דרוקר, תוך שהוא מתבסס על מסמכים רשמיים. גרינצייג כתב כי אינו רוצה "להפריע לרביב דרוקר", אך הזכיר כי בהסדר ניגוד העניינים של גלי בהרב מיארה, היא התחייבה כי "בכל מקרה של ספק בנוגע לניגוד עניינים, היא תתייעץ עם היועצת המשפטית של משרד המשפטים ותפעל בתיאום עימה".

גרינצייג חיזק את עמדתו בהבאת ציטוט מתוך הנחיית היועצת המשפטית לממשלה עצמה: "היועצת המשפטית של המשרד אחראית על הסדרי ניגודי העניינים של כלל עובדי משרד המשפטים, ובהם היועצת המשפטית לממשלה". בכך, טען גרינצייג כי חוות הדעת של קוטיק אינה "בעלת משקל מצומצם" כפי שטען דרוקר, אלא מהווה חלק אינטגרלי מההסדר המחייב של בהרב-מיארה בנושא ניגוד עניינים.