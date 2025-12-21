כיכר השבת
ככה בונים חומה

אוקראינה בונה מבצר: 2,130 מעוזים במזרח המדינה

תחת אש בלתי פוסקת ומרוץ נגד השעון, אוקראינה בונה את קו ההגנה המרשים ביותר מאז תחילת הפלישה הרוסית | מערך תעלות, בונקרים ומכשולים רב‑שכבתיים שנועדו להפוך את מזרח המדינה למבצר כמעט בלתי חדיר (חדשות צבא)

תעלת המות - קו היצורים של אוקריאנה (צילום: רשתות חברתיות)

תחת לחימה אינטנסיבית, אוקראינה מבצעת כעת את מבצע הביצורים השאפתני והגדול ביותר מאז תחילת הפלישה הרוסית. בעוד העולם מביט אל קווי החזית, נבנית מאחורי הקלעים מערכת הגנה מפלצתית שנועדה להפוך את הגבול במזרח למבצר בלתי חדיר.

הנתונים שנחשפים כעת פשוט מדהימים: בקצב עבודה מסחרר של כ-1.5 קילומטרים ביום, אוקראינה מקימה חומת מגן מודרנית. עד כה, הוקמו כבר למעלה מ-3,000 קילומטרים של תעלות נגד טנקים ויותר מ-2,130 מעוזים פלוגתיים הפרוסים בשישה מחוזות שונים.

אך לא מדובר רק בתעלות פשוטות. מדובר במערכת תלת-שכבתית מתוחכמת הכוללת בונקרים, "שיני דרקון" (מחסומי בטון נגד טנקים) ורשתות צפופות של מכשולי מתכת נמוכים. ההפתעה האמיתית טמונה בהתאמה לשדה הקרב המשתנה: התעלות החדשות נחפרות עמוק יותר וכוללות עמדות פיקוד מבוצרות למפעילי רחפנים, זאת כדי להתמודד עם הטקטיקה הרוסית החדשה של שימוש ביחידות ניידות על אופנועים ובאגיז.

למרות עיכובים שנבעו מהפצצות כבדות ואף מחקירות שחיתות, הפרויקט ממשיך להתרחב. עם 16,000 קילומטרים של גדרות תיל מסוג "אגוזה" ו-4,300 קילומטרים של מכשולים בראות נמוכה, אוקראינה מנסה להבטיח שכל התקדמות רוסית תהפוך למלכודת מוות שתחשוף את הכוחות לתקיפות כטב"מים קטלניות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר