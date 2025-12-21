אוקראינה בונה מבצר: 2,130 מעוזים במזרח המדינה

תחת לחימה אינטנסיבית, אוקראינה מבצעת כעת את מבצע הביצורים השאפתני והגדול ביותר מאז תחילת הפלישה הרוסית. בעוד העולם מביט אל קווי החזית, נבנית מאחורי הקלעים מערכת הגנה מפלצתית שנועדה להפוך את הגבול במזרח למבצר בלתי חדיר.

הנתונים שנחשפים כעת פשוט מדהימים: בקצב עבודה מסחרר של כ-1.5 קילומטרים ביום, אוקראינה מקימה חומת מגן מודרנית. עד כה, הוקמו כבר למעלה מ-3,000 קילומטרים של תעלות נגד טנקים ויותר מ-2,130 מעוזים פלוגתיים הפרוסים בשישה מחוזות שונים.

אך לא מדובר רק בתעלות פשוטות. מדובר במערכת תלת-שכבתית מתוחכמת הכוללת בונקרים, "שיני דרקון" (מחסומי בטון נגד טנקים) ורשתות צפופות של מכשולי מתכת נמוכים. ההפתעה האמיתית טמונה בהתאמה לשדה הקרב המשתנה: התעלות החדשות נחפרות עמוק יותר וכוללות עמדות פיקוד מבוצרות למפעילי רחפנים, זאת כדי להתמודד עם הטקטיקה הרוסית החדשה של שימוש ביחידות ניידות על אופנועים ובאגיז.

למרות עיכובים שנבעו מהפצצות כבדות ואף מחקירות שחיתות, הפרויקט ממשיך להתרחב. עם 16,000 קילומטרים של גדרות תיל מסוג "אגוזה" ו-4,300 קילומטרים של מכשולים בראות נמוכה, אוקראינה מנסה להבטיח שכל התקדמות רוסית תהפוך למלכודת מוות שתחשוף את הכוחות לתקיפות כטב"מים קטלניות.