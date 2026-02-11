רוסיה מהדקת את החנק על טלגרם ויוטיוב, אך המחיר הכבד ביותר משולם כעת בדם בשדה הקרב. גוף הצנזורה הרוסי, Roskomnadzor, החל בהגבלה שיטתית של אפליקציית הטלגרם ברחבי המדינה, צעד שמעורר זעם ופאניקה בקרב חיילים המוצבים בחזית.

עבור הלוחמים הרוסים, טלגרם היא הרבה מעבר לאפליקציית הודעות; היא כלי קריטי לניהול קרב ותיאום מבצעי. דרך הפלטפורמה, החיילים מנטרים בזמן אמת התקפות כטב"מים של האויב ומעבירים מידע מודיעיני דחוף. שהצנזורה מאטה את השירות וחוסמת את יוטיוב כדי לפנות משאבים טכניים למאמצי החסימה, הכוחות בשטח מוצאים את עצמם מנותקים וחשופים.

בסרטונים דרמטיים המופנים ישירות לנשיא פוטין ולרשויות, לוחמים מזהירים מפני ההשלכות הקטלניות. בסרטון שהופץ לאחרונה, נשמע לוחם רוסי פונה בזעם לרשויות:

"הפלטפורמה מאפשרת לנו להחליף מידע מבצעי ולהילחם בהצלחה בכטב"מים של האויב. את הכלי הזה אתם רוצים לקחת מאיתנו? מי שזורע רוח – יקצור סופה".

הוא מוסיף ותוקף את המנגנון הממשלתי במוסקבה:

"האם מישהו מכם הגיע לכאן לראות אם זה מועיל? אתם מקשים על תהליך חילופי המידע שנבנה בעמל רב מאוד".

בעוד הרשויות ברוסיה טוענות כי ההגבלות נועדו "להגן על האזרחים" ולמנוע פעילות פלילית, מומחי זכויות אדם וטכנולוגיה קובעים כי מדובר בניסיון לכפות מעבר לאפליקציות ממשלתיות נשלטות, כמו אפליקציית "MAX", המיועדות למעקב ודיכוי פוליטי.

פאבל דורוב, מייסד טלגרם, הבהיר כי "הגבלת חופש האזרחים היא לעולם לא התשובה", אך נראה שבקרמלין מוכנים להקריב אפילו את ביטחון חייליהם כדי להבטיח שליטה מוחלטת במרחב המידע. כעת, כשהקשר בשטח מתנתק, החיילים ברוסיה מבינים שהאויב הגדול ביותר שלהם עלול להיות דווקא הצנזור ממוסקבה.