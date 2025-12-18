שיגור הכטב"ם המתאבד מהספינה ( צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (U.S. Central Command / CENTCOM) ברשת X )

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הצליח לשגר לראשונה כטב"ם תקיפה מתאבד מספינה בים, בתאריך 16 בדצמבר.

ספינת הלחימה מסדרת אינדיפנדנס, USS סנטה ברברה (LCS 32), השיגה את ההישג ההיסטורי במפרץ הפרסי, כששיגרה את מה שמוגדר בצבא "מערכת לחימה בלתי מאוישת בעלות נמוכה" (LUCAS).

ב־3 בדצמבר הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית על פריסת הטייסת הראשונה של כטב"מים מתאבדים במזרח התיכון. הכטב"ם שהמריא ממסלולה של USS סנטה ברברה מהווה חלק מהטייסת, שנוצרה כדי לצייד את כוחות הצי האמריקאי בכלים מתקדמים מבחינה טכנולוגית.

סגן האדמירל קורט רנשו ציין כי השיגור המוצלח הראשון של הכטב"ם מספינה מסמן ציון דרך משמעותי במתן יכולות בלתי מאוישות, יעילות ובעלות נמוכה לחיילים בשדה הקרב. הוא הוסיף כי ההישג ממחיש את כוח החדשנות ואת שיתוף הפעולה המשותף באזור הקריטי הזה.

רנשו הוסיף כי פלטפורמה זו תשפר ללא ספק את הביטחון הימי באזור, ותשמש כאמצעי הרתעה.

פלטפורמות הכטב"מים המתאבדים המופעלות על ידי כוחות ארה"ב במזרח התיכון מתאפיינות בטווח פעולה רחב וניתנות לשיגור במגוון מנגנונים, כולל שיגור בעזרת רקטות ותשתיות ניידות, על הקרקע או בכלי רכב.

פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הוא פיקוד קרבי מאוחד האחראי על פעילות צבא ארה"ב במזרח התיכון, מרכז אסיה ואזורים סמוכים, כולל ישראל, איראן, עיראק, סוריה ועוד. מטרתו היא להגן על האינטרסים האמריקאים באזור באמצעות הרתעה, הגנה ותמיכה בכוחות, והוא כולל זרועות יבשה, אוויר וים ופועל בתיאום עם בעלות ברית.