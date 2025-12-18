כיכר השבת
רפאל פינת יוון

מכת אש קטלנית ומדויקת: מערכות הטילים הישראליות נפרסו בגבלות יוון | צפו

יוון משנה את מאזן הכוחות במזרח הים התיכון: מערכות הטילים הישראליות SPIKE NLOS | טילים חכמים, מדויקים ובעלי טווח עצום נכנסים למוכנות מבצעית מלאה – צעד שמסמן שדרוג אסטרטגי משמעותי מול טורקיה (חדשות צבא)

הטילים הישראלים בגבול יוון (צילום: צבא יוון -רפאל)

יוון נערכת למבצעיות מלאה של מערכות טילים ישראליות ארוכות-טווח מסוג SPIKE NLOS, אותן היא פורסת באיים האגאיים המזרחיים ובאזור אברוס הגובל בטורקיה. הפריסה, המגיעה על רקע מתיחות אזורית גוברת, מיועדת לשנות את מאזן הכוחות האפשרי בגבולותיה הרגישים של יוון.

מערכת הטילים SPIKE NLOS, שיוצרה על ידי חברת אלביט מערכות הישראלית, נרכשה מישראל ונמצאת כעת בשלבי אינטגרציה מבצעית. מדובר בטיל מונחה אלקטרו-אופטי מדויק, חלק ממשפחת SPIKE של חברת רפאל, המספק דיוק מרבי וטווח פעולה יוצא דופן.

הטיל הישראלי מסוגל לשיגור מפלטפורמות יבשתיות, ימיות או אוויריות, ויכול לפגוע במטרות הנמצאות מחוץ לטווח ראייה. טווח הפעולה שלו מגיע עד 32 קילומטרים מפלטפורמות יבשתיות, כאשר גרסאות משוגרות מרכבים עולות על טווח של 40 קילומטרים, וגרסאות אוויריות מגיעות עד 80 קילומטרים.

יכולתו המרכזית של ה-SPIKE NLOS היא בהיותו "טיל חכם": הוא מספק מודיעין טקטי והערכות נזק בזמן אמת, ומאפשר לצוותים לשנות מטרות או לבטל משימות במהלך הטיסה. המערכת פועלת על פי עקרון "שגר ושכח", ומסוגלת לעקוף מכשולים כמו קירות ושטח מוגבה, ולפגוע במטרות נסתרות או נעות.

מתכנני הצבא היווני לא רואים בטילים אלה ככלי נשק עצמאיים בלבד, אלא כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית רשת, הכוללת חיישנים, כלי טיס בלתי מאוישים, ובקרה ושליטה. מפקדי הצבא היווני שואפים לאינטגרציה מבצעית מלאה כבר בחודשי הקיץ הקרובים. הצעד של יוון, שרכשה בעבר מערכות טילים ישראליות בשווי 758 מיליון דולר על רקע המתיחות עם טורקיה, מסמל שינוי טכנולוגי ואסטרטגי משמעותי בגבולות מזרח הים התיכון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר