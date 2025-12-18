יוון נערכת למבצעיות מלאה של מערכות טילים ישראליות ארוכות-טווח מסוג SPIKE NLOS, אותן היא פורסת באיים האגאיים המזרחיים ובאזור אברוס הגובל בטורקיה. הפריסה, המגיעה על רקע מתיחות אזורית גוברת, מיועדת לשנות את מאזן הכוחות האפשרי בגבולותיה הרגישים של יוון.

מערכת הטילים SPIKE NLOS, שיוצרה על ידי חברת אלביט מערכות הישראלית, נרכשה מישראל ונמצאת כעת בשלבי אינטגרציה מבצעית. מדובר בטיל מונחה אלקטרו-אופטי מדויק, חלק ממשפחת SPIKE של חברת רפאל, המספק דיוק מרבי וטווח פעולה יוצא דופן.

הטיל הישראלי מסוגל לשיגור מפלטפורמות יבשתיות, ימיות או אוויריות, ויכול לפגוע במטרות הנמצאות מחוץ לטווח ראייה. טווח הפעולה שלו מגיע עד 32 קילומטרים מפלטפורמות יבשתיות, כאשר גרסאות משוגרות מרכבים עולות על טווח של 40 קילומטרים, וגרסאות אוויריות מגיעות עד 80 קילומטרים.

יכולתו המרכזית של ה-SPIKE NLOS היא בהיותו "טיל חכם": הוא מספק מודיעין טקטי והערכות נזק בזמן אמת, ומאפשר לצוותים לשנות מטרות או לבטל משימות במהלך הטיסה. המערכת פועלת על פי עקרון "שגר ושכח", ומסוגלת לעקוף מכשולים כמו קירות ושטח מוגבה, ולפגוע במטרות נסתרות או נעות.

מתכנני הצבא היווני לא רואים בטילים אלה ככלי נשק עצמאיים בלבד, אלא כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיית רשת, הכוללת חיישנים, כלי טיס בלתי מאוישים, ובקרה ושליטה. מפקדי הצבא היווני שואפים לאינטגרציה מבצעית מלאה כבר בחודשי הקיץ הקרובים. הצעד של יוון, שרכשה בעבר מערכות טילים ישראליות בשווי 758 מיליון דולר על רקע המתיחות עם טורקיה, מסמל שינוי טכנולוגי ואסטרטגי משמעותי בגבולות מזרח הים התיכון.