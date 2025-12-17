צמד קטלנים בשדה הקרב: מהפכה ניידת של המארינס להשמדת כטב"מים

מהפכה בשדה הקרב הדינמי: לאחר תקופת פיתוח וניסויים אינטנסיבית, חיל הנחתים של ארצות הברית עובר לשלב הייצור הסדרתי של מערכת ההגנה האווירית הניידת החדשה. כפי שמדווחת הכתבת זיטה באלינגר פלטשר באתר Defense News, המערכת החדשנית הופכת רכבי שטח טקטיים ליחידות "צייד-קטלן" עצמאיות, המסוגלות לנקות את השמיים מאיומים תוך כדי תמרון מבצעי מהיר.
הסינרגיה שמשנה את כללי המשחק: הייחודיות של המערכת, המיוצרת על ידי ענקית הטכנולוגיה "קונגסברג", טמונה בשיתוף הפעולה בין שני רכבים הפועלים כיחידה אחת. בעוד הרכב הראשון מתמחה בבלימת כלי טיס מאוישים ומסוקים, הרכב השני הותאם במיוחד להתמודדות עם האיום הגדול של המאה ה-21: נחילי כטב"מים. השילוב בין עוצמת אש של תותחי 30 מ"מ לבין דיוק של טילי "סטינגר" מעניק לכוחות בשטח מטריה אווירית ללא צורך בסיוע חיצוני.
מבט לאחור: מהפכת ההגנה האווירית הניידת
המעבר למערכת הממוכנת והאוטונומית החדשה מהווה סגירת מעגל היסטורית עבור הלוחם בשטח:
סוף עידן הכתף: במשך עשורים, הגנת נ"מ לטווח קצר התבססה על לוחמים שנאלצו לצאת מהרכב ולשגר טילי כתף ידניים. פעולה זו חשפה את הלוחם לאש אויב ודרשה זמן יקר של התארגנות. המערכת החדשה מאפשרת לבצע את אותה המשימה מתוך חלל מוגן ובמהירות שיא.לקחי המזרח התיכון: השימוש הגובר ברחפנים מתאבדים בעימותים האחרונים באזורנו ובעולם הוכיח כי מערכות הגנה נייחות אינן מספיקות. הצורך במערכת שמסוגלת "לצוד" את האיום תוך כדי נסיעה הפך לצורך קיומי עבור כוחות היבשה.טבילת האש הבינלאומית: היכולות המרשימות של המערכת כבר הוכחו בשטח, כאשר באפריל 2025 הפגינו הנחתים דיוק יוצא דופן בתרגיל ה"באליקאטן" הבינלאומי, שם הושמדו מטרות אוויריות מורכבות תוך כדי תמרון טקטי רחב.
