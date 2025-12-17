צמד קטלנים בשדה הקרב: מהפכה ניידת של המארינס להשמדת כטב"מים

אימון משותף של צה"ל עם המארינס ( צילום: אתר צה"ל, חשבון רשמי )

מהפכה בשדה הקרב הדינמי: לאחר תקופת פיתוח וניסויים אינטנסיבית, חיל הנחתים של ארצות הברית עובר לשלב הייצור הסדרתי של מערכת ההגנה האווירית הניידת החדשה. כפי שמדווחת הכתבת זיטה באלינגר פלטשר באתר Defense News, המערכת החדשנית הופכת רכבי שטח טקטיים ליחידות "צייד-קטלן" עצמאיות, המסוגלות לנקות את השמיים מאיומים תוך כדי תמרון מבצעי מהיר.

הסינרגיה שמשנה את כללי המשחק: הייחודיות של המערכת, המיוצרת על ידי ענקית הטכנולוגיה "קונגסברג", טמונה בשיתוף הפעולה בין שני רכבים הפועלים כיחידה אחת. בעוד הרכב הראשון מתמחה בבלימת כלי טיס מאוישים ומסוקים, הרכב השני הותאם במיוחד להתמודדות עם האיום הגדול של המאה ה-21: נחילי כטב"מים. השילוב בין עוצמת אש של תותחי 30 מ"מ לבין דיוק של טילי "סטינגר" מעניק לכוחות בשטח מטריה אווירית ללא צורך בסיוע חיצוני.

הרכבים החדשים של המארינס | המחשה ( צילום: ב"מ )