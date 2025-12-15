כיכר השבת
השניים טרם אותרו

דאגה בבני ברק: גברים ערבים קנו חליפות וציציות - השב"כ מעורב בחקירה | תיעוד 

שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו אמש לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות | רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ | השוטרים קיבלו תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור, אך למרות המאמצים, לא הצליחו לאתרם (ביטחון)

הערבים בחנות (צילום: מצלמות אבטחה)

דרמה של ממש נרשמה אמש (ראשון) ב, כאשר שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות. רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ.

האירוע חריג התרחש אתמול בלילה בלב בני ברק, כאשר שני אזרחים נכנסו לחנות "ביתן המלך" ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק ורכשו פריטי לבוש חרדיים. לפי העדות, השניים רכשו ציצית וחליפה, ולאחר מכן עזבו את המקום.

הדיווח למשטרה התקבל בסביבות השעה 17:30, כ-40 דקות לאחר שהשניים שהו בחנות. כשהגיע לבסוף צוות אופנועים של המשטרה למקום, קיבלו השוטרים תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור. למרות המאמצים, לא הצליחו הכוחות לאתר את השניים.

היום גבתה המשטרה עדות מבעלת העסק, ובמקביל נפתחה בדיקה גם על ידי שב"כ. בעדותה מסרה בעלת החנות כי אינה זוכרת באיזו שפה דיברו השניים במהלך שהותם במקום.

עוד עלה בעדות כי לפי התרשמות המוכרת, מדובר בשני גברים ערבים שתועדו רוכשים את פריטי הלבוש. במשטרה מדגישים כי מדובר בפרטים שנמסרו במסגרת העדות בלבד, וכי כלל נסיבות האירוע נבחנות בזהירות.

במשטרה מוסיפים כי בשלב זה לא נשללת האפשרות שהשניים סברו כי מדובר בגופיות רגילות ולא בפריטי לבוש הכוללים ציציות, והבדיקה נמשכת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (58%)

לא (42%)

1
למה המוכרת לא קראה מיד למשטרה¿
מאיר
במקרה הטוב, לוקח להם 40 דקות לענות לטלפון.
עדיין ממתין

