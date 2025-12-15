דרמה של ממש נרשמה אמש (ראשון) בבני ברק, כאשר שני גברים בעלי חזות ערבית נכנסו לחנות בגדים מקומית ורכשו חליפות חרדיות וציציות. רק כעבור 40 דקות הועבר דיווח למשטרה שפתחה בסריקות וגם העבירה דיווח לשב"כ.

האירוע חריג התרחש אתמול בלילה בלב בני ברק, כאשר שני אזרחים נכנסו לחנות "ביתן המלך" ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק ורכשו פריטי לבוש חרדיים. לפי העדות, השניים רכשו ציצית וחליפה, ולאחר מכן עזבו את המקום.

הדיווח למשטרה התקבל בסביבות השעה 17:30, כ-40 דקות לאחר שהשניים שהו בחנות. כשהגיע לבסוף צוות אופנועים של המשטרה למקום, קיבלו השוטרים תיאור ותמונות של החשודים מהמוכרת והחלו מיד בסריקות נרחבות באזור. למרות המאמצים, לא הצליחו הכוחות לאתר את השניים.

היום גבתה המשטרה עדות מבעלת העסק, ובמקביל נפתחה בדיקה גם על ידי שב"כ. בעדותה מסרה בעלת החנות כי אינה זוכרת באיזו שפה דיברו השניים במהלך שהותם במקום.

עוד עלה בעדות כי לפי התרשמות המוכרת, מדובר בשני גברים ערבים שתועדו רוכשים את פריטי הלבוש. במשטרה מדגישים כי מדובר בפרטים שנמסרו במסגרת העדות בלבד, וכי כלל נסיבות האירוע נבחנות בזהירות.

במשטרה מוסיפים כי בשלב זה לא נשללת האפשרות שהשניים סברו כי מדובר בגופיות רגילות ולא בפריטי לבוש הכוללים ציציות, והבדיקה נמשכת.