אחרי שחשפה את זהותו כאיש שב"כ וטענה ששוחח עם יחיא סינוואר לפני השבעה באוקטובר, כעת א', בעלה של שקמה ברסלר, דורש שח"כ טלי גוטליב תתקן, תתנצל ותביע נכונות לפצות אותו בטרם יפנה לערכאות משפטיות. גוטליב הגיבה כי "לא מטילים עליי אימה, יש לי חסינות מהותית, דש חם ממשפט קסטנר".

על פי הדיווח של יהודה שלזינגר ב'וואלה', במכתב ששלח עורך דינו של א' לגוטליב נכתב: "שנתיים שאת מפרסמת ומלבה, ממניעים פוליטיים ובכוונה לפגוע, קונספירציה שקרית ובזויה על אודות מרשי, לפיה כביכול שוחח עם הטרוריסט יחיא סינוואר לפני טבח 7.10, וזאת כחלק מטענתך ל-"בגידה" או "ניסיון הפיכה" של כוחות המודיעין והביטחון".

עורך דינו כותב כי "כחלק מאותה קונספירציה שקרית, ייחסת למרשי בפרסומייך קשר לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, וכן העברה של מידע חסוי לגורמים לא מורשים, בין היתר באשר למיקומם של נבחרי ציבור. הכול בכזב ומתוך כוונה ברורה לפגוע".

"פרסומייך השקריים והזדוניים כנגד מרשי, שבוצעו החל מחודש ינואר,2024, זכו לתפוצה נרחבת ולהדהוד באמצעי התקשורת המרכזיים", כותב עורך הדין ומוסיף כי "טרם אפתח בשם מרשי בהליך משפטי נגדך, אני פונה אלייך במטרה לנסות וליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט".

על פי הדיווח, א' דורש מגוטליב להסיר את אלו מהפרסומים אשר פורסמו ברשתות החברתיות, לפרסם תיקון והכחשה של לשון הרע, לפרסם הבהרה בנוסח ובתנאים "אשר יתואמו עמי מראש" וכן "להביע נכונות לפצות את מרשי בגין הפצת לשון הרע החמורה והפגיעה בפרטיות ולבוא עמי בדין ובדברים באשר לגובה הפיצוי הנדרש בנסיבות העניין".