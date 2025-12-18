סיכול הטרור דקה אחר דקה: כך סגרו המסתערבים על המחבלים במבצע מיוחד בלב ג'נין | צפו מסתערבי מג״ב עצרו בג'נין שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב | בפעילות משלימה עצרו הכוחות מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה (צבא ובטחון)

אר אריה רוזן כיכר השבת | 21:31