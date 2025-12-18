כיכר השבת
סיכול הטרור

דקה אחר דקה: כך סגרו המסתערבים על המחבלים במבצע מיוחד בלב ג'נין | צפו

מסתערבי מג״ב עצרו בג'נין שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב | בפעילות משלימה עצרו הכוחות מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה (צבא ובטחון)

מעצר החשודים (צילום: דוברות המשטרה)

כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול ומיגור הטרור בצפון השומרון, כוחות חטיבת מנשה המשיכו לפעול בג׳נין במסגרת מבצע נרחב שהחל אתמול בלילה (רביעי).

עם פתיחת המבצע, מסתערבי מג״ב איו״ש בהכוונת שב״כ, פעלו בעיר ועצרו שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב.

בפעילות משלימה של כוחות חטיבת מנשה, לוחמי סיירת צנחנים וכוחות מג״ב, ביצעו שיחות אזהרה ותחקורים לחשודים בפעילות טרור. הכוחות גם עצרו מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה.

