מעצר החשודים (צילום: דוברות המשטרה)
כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול ומיגור הטרור בצפון השומרון, כוחות חטיבת מנשה המשיכו לפעול בג׳נין במסגרת מבצע נרחב שהחל אתמול בלילה (רביעי).
עם פתיחת המבצע, מסתערבי מג״ב איו״ש בהכוונת שב״כ, פעלו בעיר ועצרו שני מחבלים המשתייכים לארגון הטרור הג׳יהאד האיסלאמי, אשר לקחו בעבר חלק בהתארגנויות טרור במרחב.
בפעילות משלימה של כוחות חטיבת מנשה, לוחמי סיירת צנחנים וכוחות מג״ב, ביצעו שיחות אזהרה ותחקורים לחשודים בפעילות טרור. הכוחות גם עצרו מספר חשודים, ובנוסף איתרו והחרימו אמצעי לחימה.
