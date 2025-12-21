הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, בחר להדליק הערב (ראשון) נר שמיני של חנוכה עם החיילים החרדים, לוחמי חטיבת "החשמונאים״.

הרמטכ"ל פנה ללוחמים ואמר: ״אתם המכבים של ימינו - אתם נמצאים בלב הפעילות המבצעית, מגנים על עם ישראל, ארץ ישראל והמסורת היהודית תוך שמירה על אורח חיים חרדי, ומהווים דוגמה לרוח לחימה ולערבות הדדית״

עוד אמר רב-אלוף אייל זמיר: ״הפעילות המבצעית של החטיבה בשנה האחרונה מוכיחה שניתן לשלב לחימה עם שמירה על אורח חיים חרדי. הצבא ולגיוס חרדים כדי להבטיח את המוכנות שלנו מול אתגרי העתיד - לא נוכל להתקיים בלי צבא חזק, דרוך וכשיר", אמר זמיר.

הוא הוסיף כי "כוחו של צה״ל טמון במשרתיו, מכל רחבי החברה. צורכי הביטחון רבים וחסרים לנו לוחמים, אנחנו פועלים להגדלת החטיבה ולפיתוח מסגרות שילוב נוספות. לאחרונה הסתיים קורס המפקדים הראשון של מפקדי החטיבה, ובהמשך ייפתח גם קורס קצינים ללוחמים חרדים. אנו בונים דור פיקודי חרדי פורץ דרך שיוביל בכל הגזרות.

בהדלקת הנר השמיני של חנוכה עלינו לזכור שהמשימה לא תמה. צה״ל ממשיך לפעול להשבת החלל החטוף האחרון, רס״ל רן גואילי ז״ל, לקבר ישראל ולא נשלים את משימתנו עד להשבתו הביתה״.

צפו בתיעוד מהדלקת הנר של החיילים החרדים.