איראן על השולחן

"עם כלביא 2" בדרך? הדיונים בלשכת נתניהו, וההערכות לתגובת טראמפ

לאור הפרסומים בדבר האצת תהליכי השיקום של תכנית הטילים הבליסטיים, ראש הממשלה נתניהו ובכירים במערכת הביטחון מקיימים בעת האחרונה התייעצויות בנוגע לאיראן | בפגישת נתניהו עם הנשיא טראמפ הנושא צפוי לעלות, אך גורמים בישראל מטילים ספק באפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק למתקפה אווירית נרחבת (בטחון)

פעילות חיל האוויר במהלך מבצע 'עם כלביא' (צילום: דובר צה"ל )

בעת האחרונה מקיימים ובכירים במערכת הביטחון התייעצויות בנוגע ל לאור הפרסומים בדבר האצת תהליכי השיקום של תכנית הטילים הבליסטיים. כך פורסם הערב (ראשון).

על פי הדיווח בכאן חדשות, בפגישת נתניהו עם הנושא צפוי לעלות, אך גורמים בישראל מטילים ספק באפשרות שטראמפ ייתן אור ירוק למתקפה אווירית נרחבת, שעלולה להביא להסלמה רחבה, בנימוק של שיקום תכנית הטילים.

בכירים בישראל שצוטטו הערב בדיווח אמרו שנראה כי האיראנים פועלים במרץ כדי לשקם חלק מהמערכים שנפגעו קשות במהלך מבצע "עם כלביא" לפני כחצי שנה, בעיקר בתחום הטילים הבליסטיים ומערך הנ"מ. יחד עם זאת, הגורמים מציינים שבישראל מעריכים כי הנתונים נמוכים באופן משמעותי, ממה שפורסם בתקשורת הזרה.

במקביל, בירושלים מקווים שהדיווח ב-NBC על תוכניות הפעולה האפשריות הנשקלות בישראל יאיר את הסוגיה בפני האמריקנים, טרם פגישת נתניהו וטראמפ.

לפי אותו דיווח, בירושלים סבורים כי איראן משקמת את יכולות הייצור שנפגעו בתקיפות קודמות ואף פועלת לשיקום מערכי ההגנה האווירית שלה, מה שמוגדר כאיום מידי יותר מהתחום הגרעיני.

ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש עם הנשיא האמריקני ב-29 בדצמבר במאר-א-לאגו ולטעון כי ההתפתחויות מסכנות לא רק את ישראל אלא גם אינטרסים אמריקניים ואזוריים. לפי הדיווחים, נתניהו יעביר מודיעין עדכני על תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ויבקש לדון באפשרויות פעולה - החל מתקיפה ישראלית עצמאית, דרך סיוע אמריקאי מוגבל, ועד למבצע צבאי משותף או פעולה אמריקאית ישירה.

גורמים המעורים בנושא מציינים כי ישראל מעריכה שאיראן עלולה להגיע לקצב ייצור של עד כ-3,000 טילים בליסטיים בשנה אם לא תיבלם.

