( צילום: דובר צה"ל )

כעת ניתן לפרסם: לפני כשנה יצאו לוחמי שייטת 13 בהכוונה מדויקת של מספן המודיעין למבצע "מאחורי הגב" כ-140 ק"מ בעיירה בתרון שבצפון לבנון. במסגרתו הכוחות עצרו והעבירו לחקירה בארץ את עמאד אמהז, פעיל מרכזי בתיק הימי החשאי של חיזבאללה ופעיל ביחידת טילי חוף-ים (7900).

במסגרת תפקידו ביחידת טילי חוף-ים, עבר אמהז הכשרות מקצועיות באיראן ובלבנון, ורכש ניסיון ימי נרחב בכדי לממש פיגועי טרור בתווך הימי. בין היתר הוכשר גם במכון הימי האזרחי "מארסתי" בלבנון, דוגמא נוספת לשימוש הציני של חיזבאללה במוסדות אזרחיים לבנוניים לצורך קידום פעולות טרור.

( צילום: דובר צה"ל )

במהלך חקירתו מסר אמהז כי הוא היה בעל תפקיד מרכזי "התיק הימי החשאי" ומסר מידע מודיעיני רגיש על התיק - אחד הפרויקטים המסווגים והרגישים ביותר בחיזבאללה, אשר במרכזו עומדת הקמת תשתית טרור ימי מאורגנת, במסווה אזרחי, בתווך הימי נגד מטרות ישראליות ובינלאומיות.

( צילום: דובר צה"ל )

הפרויקט הימי החשאי מהווה אחת התוכניות המסווגות והממודרות ביותר בחיזבאללה, אשר הוכוון באופן ישיר על ידי חסן נצראללה, מזכ"ל ארגון הטרור, פואד שכר, המפקד הצבאי הבכיר ביותר בארגון וראש המערך האסטרטגי של חיזבאללה, אשר סוכלו ע"י צה"ל במהלך המלחמה, ועל ידי עלי עבד אלחסן נור אלדין, אחראי התיק הימי החשאי.

( צילום: דובר צה"ל )

בעקבות סיכול שרשרת הפיקוד שהובילה את התיק הימי החשאי, ובשילוב המידע שמסר אמהז בחקירתו, הצליח צה"ל לשבש את התקדמות התיק הימי החשאי בנקודת זמן קריטית, ולמנוע את גיבושו בתוך חיזבאללה.

אותו תיק ימי חשאי, לצד שאר היחידות הימיות של חיזבאללה, מתקיימות הודות לעזרה הרעיונית והתקציבית מאיראן. במקום שישקיעו את אותה כמות אדירה של כספים בבניית לבנון ומוסדותיה, כספים אלה מושקעים בפעילות הטרור של חיזבאללה.