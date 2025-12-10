הדרמה בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, עולה מדרגה: על פי פרסום של הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג, התברר כי עוזרה הבכיר, עו"ד חגי הרוש, מנע את עצמו מהרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ"רית, וזאת בשל חשש לקשר ישיר בין הפרשה לבין לשכת היועמ"שית.

הרקע למניעה: הקשר עולה בגין בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן ותגובת לשכת בהרב מיארה לבג"ץ בנושא זה.החשד: הרוש עצמו הוא זה שניהל בשם היועמ"שית את הקשר לפרשת שדה תימן, מה שמעלה חשש למעורבות ישירה של הלשכה בפרשה שבה היא מונתה להכריע.

ההסתרה הדרמטית: היועמ"שית התעלמה מההמלצות

למרות שהומלץ לבהרב מיארה להסיר את ידיה מהטיפול בפרשת הפצ"רית – היא סירבה בתוקף להמלצות והמשיכה לטפל בנושא בעצמה, ואף הורתה לרמטכ"ל להתנהל מולה ישירות.

רכב התפוצץ סמוך למושב בעמק יזרעאל: אותרה גופת אישה כיכר השבת | 13:34

היועמ"שית פנתה לייעוץ – והסתירה פרטים: בהרב מיארה נאלצה לפנות לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, על שאלת ניגוד העניינים רק לאחר לחץ של מכתבי התראה ועתירות לבג"ץ.הפרטים שהושמטו: גם כשפנתה לקוטיק, היועמ"שית הסתירה ממנה את העובדה שהעוזר הבכיר שלה, עו"ד הרוש, מנע את עצמו מעיסוק בפרשה, וכך גם המשנה לפרקליט המדינה עו"ד אלון אלטמן.ביקורת מאוחרת: לאחר קבלת חוות הדעת, בהרב מיארה אף כתבה סעיף שלם שמותח ביקורת על איכות חוות הדעת של היועצת במשרד המשפטים, תוך שהיא מסתירה לחלוטין את העובדה שהעוזר הבכיר מנע את עצמו מעיסוק בפרשה.

עדות הסגן הפצ"רית: "הונחיתי על ידי לשכת היועמ"שית"

בפרסום דרמטי אמש (שלישי) של i24NEWS, נחשפה עדות ישירה הקושרת את לשכת היועמ"שית לפרשת שדה תימן: סגן הפצ"רית, גל עשהאל, אמר במהלך חקירתו כי כל פעולותיו הונחו ולוו על ידי לשכתה של בהרב מיארה.

קשר ישיר: עשהאל ציין במפורש כי עמד בקשר ישיר מול עו"ד הרוש – העוזר הבכיר, שהנחה אותו בשם היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.