סגן הפצ"רית מאשים: היועמ"שית שיבחה את פעולותיי לחקירת ההדלפה בשדה תימן

גל עשהאל, סגן הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, דחה בחקירתו את הטענות כלפיו וגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון מפרשת "שדה תימן" | עשהאל טען בחקירתו במשטרה כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה" (משפט)

בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

תת-אלוף גל עשהאל, סגן הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, דחה בחקירתו את הטענות כלפיו וגלגל אל היועמ"שית את האחריות על אופן בדיקת פרשת הדלפת הסרטון בפרשת "שדה תימן". עשהאל טען בחקירתו במשטרה כי "כל הפעולות שלי היו מלוות ומונחות על ידי לשכתה".

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, חוקר המשטרה הטיח בתת-אלוף עשהאל כי "הבדיקה שלך הייתה רשלנית. לא מספיק התאמצת, לא מספיק עשית. אתה משחק ועייף, אתה לא רציני".

סגן הפצ"רית השיב כי אינו רשלן. "אין פעולה שעשיתי שלא קיבלתי עליה תשבחות מלשכת היועמ"שית. המשנה לפרקליט המדינה אמר שהבדיקה מעמיקה ורצינית", אמר.

תת-אלוף עשהאל הוסיף וטען כי לשכת היועצת המשפטית לממשלה "נותנת לי ריקושטים שגם נאמרו בהמשך לבג"ץ, שהבדיקה מאוד רצינית ומעמיקה. אז מה אתם רוצים ממני? אני לא ביצעתי עד עכשיו חקירת הדלפות - זו הראשונה שמוניתי לנהל".

הוא טען בחקירה כי אין דבר פלילי מצידו. "אם אתם בעצמכם טוענים שלא הייתי מודע ולא עצמתי עיניים במכוון, איפה העבירה הפלילית שלי? זה שבדיעבד התברר שעבדו עליי בעיניים - זו לא אשמתי".

לדברי עשהאל, "טענת התובע הצבאי הראשי גל סולומש שהוא הציע לי 'בוא תדבר איתי' היא מופרכת. הוא הטעה אותי כשחוקר מצ"ח פנה אליו מטעמי".

