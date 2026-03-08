הוחלט: תיק הפצ"רית יעבור לפרקליט המדינה, ולא לבהרב-מיארה

יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק החליטה כי תיק שדה תימן יעבור לידי פרקליט המדינה. לפי ההחלטה היועמ"שית ואנשיה ישארו מנועים.

בהמשך להחלטת בג"ץ שדרש מקוטיק להחליט מי הגורם בפרקליטות שאליו יועבר התיק, ובהינתן מיעוט הגורמים האפשריים, קוטיק כתבה במענה לבג"ץ: למרות פניותיי, המשטרה העבירה לידיי חומר דל בלבד שאינו מספק, שנוגע גם לזהות הגורמים שהעידו ושעתידים להעיד בהמשך. בהינתן הנסיבות, פרקליט המדינה הוא הגורם היחיד שכתפיו רחבות לקבלת החלטות לגבי המשך הטיפול בתיק וכן הרחבת הבדיקות והשלמות החקירה ככל שיעלה צורך.

קוטיק תמסור לבית המשפט חוות דעת במעטפה סגורה, וזאת על מנת שלא לפגוע או להשפיע על הליכי החקירה המתנהלים בעניין פרשת שדה תימן. לצד זאת, יוגשו לבית המשפט גם עיקרי חוות הדעת באופן גלוי.

חוות הדעת גובשה מבלי שקוטיק נחשפה לחומרי החקירה עצמם, והיא נשענת על תמצית עובדתית שהועברה אליה על ידי משטרת ישראל.

לאחר בחינת האינדיקציות שנמסרו לה, קבעה קוטיק כי לפי המידע הקיים, מעורבותו של פרקליט המדינה, עמית אייסמן, בליווי עבודת צוות הבדיקה בפרקליטות הצבאית שתפקידו היה לבדוק את מקור הדלף של הסרטון, הייתה מצומצמת. בהתאם לכך, ובהיעדר מניעות בעניינו, הוא הגורם הבכיר במערכת שאליו ניתן להעביר את חומרי החקירה לצורך בחינתם.

ביחס ליועצת המשפטית לממשלה נקבע כי אנשי לשכתה ליוו את צוות הבדיקה בפרקליטות הצבאית, שתפקידו היה לבחון את מקור דלף המידע. במסגרת זו, חלק מהגורמים מטעמה כבר מסרו עדות במשטרה, ועשויים להידרש למסור עדות גם בהמשך ההליך ככל שיתנהל. בשל כך קיים חשש לניגוד עניינים, ולכן המניעות שנקבעה בעניינה ובעניין אנשי לשכתה נותרת על כנה.

עוד צוין, כי ככל שיחול שינוי בהנחות שעליהן התבססה חוות הדעת בנוגע לליווי החקירה על ידי פרקליט המדינה, ניתן יהיה לשוב ולבחון את הדברים באופן קונקרטי.

ח"כ משה סעדה תקף: "ההחלטה להעביר את חקירת הפצ"רית לפרקליט המדינה עמית אייסמן שמעורב עד צוואר בפרשה וכפוף ישירות לגלי בהרב מיארה, היא בלתי נתפסת ומהווה שיבוש של החקירה. אני קורא לשר המשפטים יריב לוין לעצור את ההחלטה ולמנות עוד הערב כפי שהחוק מתיר לו, גורם אחר מחוץ לפרקליטות או מתוכה ובלבד שלא יהיה כפוף ישירות לגלי בהרב מיארה, כדי שיחקור את המעורבים בפרשה ויוציא את האמת לאור".