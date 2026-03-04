היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קוראת הבוקר (רביעי) לשופטי בג"ץ להוציא צו המורה על הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

תשובתה של היועמ"שית הוגשה הבוקר בעיצומה של המלחמה, ארבעה ימים לפני המועד שקבע בג"ץ, והיא מתפרסת על פני 83 עמודים, כשיחד עם הנספחים תשובתה כוללת כ-450 עמודים.

"במצב הדברים הנוכחי", כתבה היועמ"שית, "הרי שאלמלא יחול שינוי משמעותי מאוד בתשתית וככל שלא יעמוד ראש הממשלה בנטל שהוטל עליו לנמק מדוע לא יורה על העברתו של בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי, עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי יש להוציא צו מוחלט בעתירות".

לפי בהרב-מיארה, החלטתה נובעת "נוכח התשתית העובדתית המשמעותית בדבר התנהלות השר למן מינויו, בצירוף התשתית טרם המינוי הראשון, אשר טרם הוגשה מטעם ראש הממשלה התייחסותה לגופה בעניינה, ובהיעדר ערובות ומנגנונים להבטחת פעילותה התקינה, הממלכתית והשוויונית של משטרת ישראל, בפרט משראש הממשלה לא פעל מול השר לשם כך".

היא טוענת כי על ראש הממשלה להדיח את בן גביר. "לראש הממשלה שיקול דעת רחב ביותר בענייני מינוי שרים והעברתם מכהונה - שיקול דעת המושפע, בין היתר, משיקולים פוליטיים, פרלמנטריים וקואליציוניים - אך אין מדובר בשיקול דעת בלתי מוגבל או חסין מפני ביקורת שיפוטית. ראש הממשלה, כחלק מהרשות המנהלית, כפוף לכללי המשפט המינהלי ולחובה להפעיל את סמכותו בסבירות. בנסיבות חריגות, כאשר 'ערכי היסוד של השיטה החוקתית והמשפטית' מחייבים זאת, למשל כאשר אופן ביצוע תפקידו של השר חותר באופן ישיר, קשה וייתכן בלתי הפיך, תחת היסודות המשטריים שעליהם הוא ממונה, הסמכות להעביר שר מתפקידו הופכת מסמכות שבשיקול דעת לחובה מינהלית".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בתגובה להודעת גלי בהרב-מיארה: "בשעה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה מהגורליות והחשובות בתולדותיה, מנסה פקידה עבריינית מפוטרת לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית ולפטר נבחר ציבור.

"אין בתולדות המדינות הדמוקרטיות תקדים בו פקיד מפטר נבחר ציבור - גלי בהרב-מיארה חושבת שאנחנו נמצאים באיראן ועוד מעט היא וחבר הפקידים העבריינים שלה יקימו כאן משמרות מהפכה - הדמוקרטיה תנצח!!!".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, הגיב להודעתה ואמר כי "היועצת המשפטית המודחת לא חדלה לרגע מלפגוע בעבודת הממשלה, אפילו בשעת מלחמה.

"הדיון שמתקיים בבג״ץ בהדחת השר בן גביר הוא בלתי חוקי. לאף שופט ולאף יועץ משפטי אין סמכות להחליף את הכנסת ואת ראש הממשלה, ולקבוע מי יכהן כשר. השר בן גביר, כמו כל שרי הממשלה, נבחר לתפקידו בהליך דמוקרטי תקין, וכולנו מגבים אותו ומחוייבים להמשך כהונתו בממשלה.

"העובדה שבזה בוחרת עו״ד בהרב מיארה לעסוק בעת הזו, מוכיחה שוב שהיא אינה כשירה לכהן בשום תפקיד. נוכחותה מפריעה למאמץ המלחמתי. על הממשלה כולה לעמוד מאחורי ההחלטה שהתקבלה פה אחד להדיחה, ולהפנות אותה ואת חוות דעתה הפוליטיות לישיבות ראשי האופוזיציה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בתגובה: "אני דוחה בתוקף את פניית היועצת המשפטית לממשלה לבג"צ לפעול כעת להוציא צו להדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו.

"מעבר לסוגייה העקרונית, אין מקום לעיסוק מסוג זה בזמן מלחמה מהחשובות והמורכבות בתולדות ישראל, מול שר שהוא חלק מרכזי בקבלת ההחלטות ובשמירה על ביטחון הפנים. לישראל דרושה כעת אחדות - ושמירה על האחדות מחייבת את כולם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ אמר כי "עם ישראל מאוחד במלחמה היסטורית נגד אויביו בציר הרשע האיראני. דווקא עכשיו דחוף לגלי בהרב-מיארה להמשיך במופע הזוי של ניתוק וחוסר מודעות במלחמתה נגד הממשלה, נגד הדמוקרטיה ונגד בחירתו של העם.

"לא ניתן לזה לקרות. אף אחד, למעט העם, הכנסת והממשלה שנבחרו על ידו, אינו מוסמך למנות או להדיח שרים. בן גביר ישאר השר לביטחון לאומי והממשלה שלנו תמשיך להוביל את מדינת ישראל על אפה ועל חמתה של בהרב-מיארה".