השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, קיים לפני זמן קצר (שני) הצהרה לתקשורת בזירת הנפילה בבאר שבע.

בפתח דבריו אמר: ״היה כאן נס גדול כבימי הפורים, אנחנו עכשיו ערב חג הפורים, חמינאי סיים כמו המן וככה צריך להיות להיות המנהיגים האירניים שרצו להרוג, שרצו להביא עלינו את הגרעין, שרצו לטבול כאן בעם ישראל, כולם יסיימו כמו המן".

"אני גאה", הוסיף בן גביר: "בעבודה של הצבא שלנו, של החיילים שלנו, של הטייסים שלנו, אתם רואים כאן את השוטרים, את המשמר הלאומי שמביאים גאווה. ראינו תמונות של הלוחמים שלנו מוציאים אנשים מהבתים כאן ומחלצים אותם, כך גם כבאות והצלה עושים עבודה באמת נפלאה, עבודת קודש. אנחנו ערוכים המשטרה ערוכה ומתוגברת. מפקד המחוז כאן, גם המחוז הזה גם במחוזות אחרים, אנחנו תיגברנו גם כיתות כוננות שיוצאים החוצה, גם שוטרים".

עוד הוא אמר: "מצער אותי שדווקא בימים אלו אני קורא החלטה של השופט כבוב שמחליט לשחרר ממעצר מישהו שתומך בדאעש. אני לא מבין את זה, בית המשפט צריך להיות של מדינת ישראל ולא יכול להיות שישחררו ממעצר מישהו שהסית ומי שתומך בדאעש ומי שרוצה לשרוף את המדינה וודאי וודאי לא בשעת מלחמה".

"אבל", נשאר בן גביר אופטימי והוסיף: "עם ישראל חזק ורק לפגוש כאן את הלוחמים לוחמות לוחמי ולוחמות האש זה גאווה גדולה יש לנו על מי לסמוך. ובעיקר על הקב״ה שמביא אותנו לתקופה הסטורית. יש לנו ראש ממשלה מצויין. הייתי איתו בכל החודשים האחרונים במשך מאות שעות ראיתי כמה הוא היה נחוש. ואני חושב שהקבינט הזה המצומצם הוא קבינט נחוש מאוד התקפי מאוד ואני גאה להיות חבר בו. וב״ה עוד התקפה ועוד התקפה על שונאי ישראל. וינסו לפגוע בנו שוב אבל אנחנו מבינים מה המשמעות של הגרעין האיראני עם בליסטיקה כמו שיש לאיראן ולכן יצאנו למערכה הזאת ובעז״ה ננצח!״.